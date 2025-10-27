Congo-Kinshasa: Sept morts dans des accrochages entre Wazalendo et AFC/M23 en trois jours à Masisi

27 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

En l'espace de trois jours, sept personnes ont trouvé la mort dans des combats survenus entre les combattants Wazalendo et les rebelles de l'AFC/M23 dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu).

Selon des sources locales, le village Mbuhi, situé dans le groupement Bashali Mokoto, a été le théâtre de violents affrontements entre les deux forces en présence.

Les mêmes sources rapportent que la majorité des habitants de cette zone ont passé la nuit dernière en brousse, tandis que d'autres ont fui vers des villages voisins.

Ce nouvel épisode intervient après une autre attaque, attribuée aux combattants Wazalendo, contre les positions des rebelles AFC/M23 autour de l'agglomération de Nyabiondo, dans le secteur voisin d'Osso Banyungu.

Durant toute la nuit de samedi à dimanche 26 octobre, de fortes détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la zone, exacerbant la panique parmi les populations civiles.

À quelques kilomètres de Nyabiondo, une autre incursion attribuée aux Wazalendo aurait coûté la vie à au moins trois civils dans la nuit de vendredi à samedi, dans le village de Lushebere, secteur d'Osso Banyungu.

Plusieurs acteurs locaux plaident pour la restauration de la stabilité dans la zone.

Au Nord-Kivu, la situation reste très volatile dans plusieurs villages du territoire de Masisi. Il y a quatre jours, des combats avaient opposé les FARDC, appuyées par les groupes d'autodéfense Wazalendo, aux rebelles AFC/M23.

La situation dans le Nord-Kivu demeure hautement instable, avec une intensification des opérations militaires et une détérioration des conditions humanitaires.

Les autorités locales et les organisations humanitaires sont appelées à intervenir rapidement pour assister les déplacés et prévenir une nouvelle escalade dans cette région déjà marquée par des années de conflit.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

