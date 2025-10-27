Congo-Kinshasa: Plaidoyer en faveur d'un cadre d'étude adapté à l'Institut supérieur des Sciences de santé de Kindu

Le président du Conseil d'administration de l'Institut Supérieur des Sciences de Santé de la Croix-Rouge de Kindu au Maniema, Leazar Kakwala Bin Kalonda, plaide pour la construction d'un cadre d'étude adapté et équipé afin d'assurer un enseignement de qualité et conforme au système LMD (Licence-Master-Doctorat).

Il a fait ce plaidoyer samedi 25 octobre lors de la cérémonie de collation des grades académiques, sanctionnant la clôture officielle de l'année académique 2025-2026.

« Nous ne voulons pas faire du copier-coller. Nous voulons offrir un enseignement qui reflète notre identité en tant que société de secours, auxiliaire des pouvoirs publics », a-t-il affirmé.

Face au manque d'infrastructures adéquates, il a appelé le gouvernement congolais ainsi que les partenaires techniques et financiers notamment le CICR, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et les agences des Nations Unies à appuyer l'institut qu'il dirige afin de permettre à cette école de jouer pleinement son rôle dans l'amélioration du système de santé, tout en formant un professionnel compétent, capable de répondre aux besoins sanitaires spécifiques des communautés locales