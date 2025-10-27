Congo-Kinshasa: Les enseignants de Maniema 1 et 2 reprennent les cours après 10 jours de grève

Après dix jours de grève sèche, les enseignants des provinces éducationnelles Maniema 1 et Maniema 2 ont repris le chemin des classes ce lundi 27 octobre. Ce mouvement de grève, entamé le 13 octobre, faisait suite au non-paiement de leurs salaires pendant plusieurs mois.

Selon les informations recueillies sur place, les enseignants ont décidé de lever leur mouvement après avoir reçu deux mois de salaire, comme ils l'exigeaient avant toute reprise des cours. Cette avancée a permis la reprise progressive d'activités scolaires dans plusieurs écoles publiques de Kindu et des territoires environnants.

Malgré cette reprise, les enseignants appellent le gouvernement congolais à assurer un suivi rigoureux du processus de la paie, afin d'éviter les retards récurrents qui perturbent le bon déroulement des cours.

« Nous avons reçu deux mois de salaire, ce qui justifie notre reprise du travail. Mais, nous demandons au gouvernement de bien suivre le circuit de paiement pour éviter des retards, surtout quand l'argent est déjà décaissé », a déclaré Jonathan Edongo Mulenda, permanent territorial du Syndicat des enseignants du Congo (SYECO) et président de l'Intersyndicale des syndicats des enseignants de l'Éducation nationale Kibombo 1 et 2.

Cette reprise des cours est accueillie avec soulagement par les parents d'élèves, qui redoutaient une année scolaire perturbée dès ses premières semaines. Beaucoup espèrent désormais que le dialogue entre enseignants et autorités se poursuivra dans un climat de confiance pour garantir la stabilité du calendrier scolaire.