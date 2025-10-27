Congo-Kinshasa: La bourse Excellentia devient officiellement un programme national

La bourse Excellentia lancée initialement par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la RDC, est devenue officiellement un programme national à partir du 24 octobre 2025. Le gouvernement congolais a adopté un décret instituant cette bourse d'excellence comme politique publique, définissant les modalités d'octroi et de gestion sous l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation.

Cette bourse est désormais destinée aux lauréats de l'examen d'État ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 80%, contre 85% auparavant, afin de soutenir les meilleurs élèves congolais dans la poursuite de leurs études, notamment dans les filières prioritaires pour le développement national. Le financement proviendra principalement du trésor public via une ligne budgétaire inscrite dans la loi de finances, avec la possibilité de partenariats avec des organismes publics ou privés, a expliqué Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement.

D'autres sources de financements complémentaires incluent des dons, des aides, des subventions et autres ressources légales autorisées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La création du programme Excellentia RDC vise à institutionnaliser le soutien aux élèves et étudiants d'exception, tout en orientant les bénéficiaires vers les secteurs stratégiques du pays. Cette décision marque un engagement fort de l'État en faveur de l'excellence académique et de la formation des élites congolaises.