Congo-Kinshasa: La bourse Excellentia devient officiellement un programme national

27 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La bourse Excellentia lancée initialement par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la RDC, est devenue officiellement un programme national à partir du 24 octobre 2025. Le gouvernement congolais a adopté un décret instituant cette bourse d'excellence comme politique publique, définissant les modalités d'octroi et de gestion sous l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation.

Cette bourse est désormais destinée aux lauréats de l'examen d'État ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 80%, contre 85% auparavant, afin de soutenir les meilleurs élèves congolais dans la poursuite de leurs études, notamment dans les filières prioritaires pour le développement national. Le financement proviendra principalement du trésor public via une ligne budgétaire inscrite dans la loi de finances, avec la possibilité de partenariats avec des organismes publics ou privés, a expliqué Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement.

D'autres sources de financements complémentaires incluent des dons, des aides, des subventions et autres ressources légales autorisées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La création du programme Excellentia RDC vise à institutionnaliser le soutien aux élèves et étudiants d'exception, tout en orientant les bénéficiaires vers les secteurs stratégiques du pays. Cette décision marque un engagement fort de l'État en faveur de l'excellence académique et de la formation des élites congolaises.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.