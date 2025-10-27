Congo-Kinshasa: Plusieurs maisons cambriolées par des hommes armés à Lukuga (Kalemie)

Une nouvelle vague d'insécurité secoue la ville de Kalemie, dans la province du Tanganyika. Dans la nuit de samedi 25 à dimanche 26 octobre 2025, plusieurs maisons du quartier Joseph, dans la commune de Lukuga, ont été la cible de bandits armés. Ces derniers ont emporté des biens de valeur et d'importantes sommes d'argent, laissant derrière eux des blessés et une population sous le choc.

« Vers 2 heures du matin, j'ai entendu des bruits de pas. En regardant par la fenêtre, j'ai vu sept personnes en tenue militaire et huit jeunes hommes. Quand nous avons commencé à crier, ils ont défoncé la porte et sont entrés. Ils m'ont frappé à la tête avec un marteau. Je suis blessé... », témoigne la victime depuis son lit d'hôpital.

D'après les habitants, les bandits ont agi en toute impunité, sans intervention des forces de sécurité. Une situation qui suscite la colère et l'indignation au sein de la population.

Nathan Mugisho, coordonnateur provincial de l'association "Umoja ni Nguvu", dénonce la passivité des autorités locales :

« Au moins huit maisons ont été cambriolées entre 1h et 4h du matin. Les balles ont crépité pendant des heures sans réaction. Que devons-nous encore attendre de nos députés et de nos autorités si des faits pareils se répètent et qu'ils restent silencieux ? »

Contactés par Radio Okapi, ni le maire de Kalemie ni le commissaire provincial de la police du Tanganyika n'ont souhaité réagir à cette nouvelle attaque.

En attendant, les habitants du quartier Joseph appellent à un renforcement urgent des patrouilles nocturnes et à une enquête approfondie pour identifier les auteurs de ces actes criminels qui sèment la peur dans la ville.