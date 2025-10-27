Congo-Kinshasa: Beni - Magistrats et inspecteurs formés par la MONUSCO à la lutte contre le financement du terrorisme

communiqué de presse

À Beni, dans le Nord-Kivu, dix inspecteurs de police judiciaire ainsi que des magistrats civils et militaires ont achevé une formation de deux semaines sur le thème : « La cryptomonnaie et les échanges chiffrés, un nouveau défi dans la lutte contre le financement du terrorisme ». Organisée par la section d'Appui à la justice de la MONUSCO, cette session visait à renforcer les capacités des acteurs judiciaires pour mieux identifier et contrer les circuits financiers utilisés par les groupes armés.

Depuis plusieurs années, la région de Beni est le théâtre des activités des Allied Democratic Forces (ADF), affiliées au mouvement terroriste État islamique, responsables de nombreuses exactions. Les autorités congolaises, appuyées par la MONUSCO, multiplient les opérations conjointes pour neutraliser ce groupe et assécher ses sources de financement.

La cryptomonnaie, monnaie virtuelle reposant sur la cryptographie, échappe aux mécanismes traditionnels de régulation bancaire. Elle est de plus en plus exploitée par les groupes terroristes pour contourner les contrôles financiers et financer des activités illicites.

Une formation essentielle

La formation a permis aux participants de comprendre les mécanismes des cryptomonnaies et des communications chiffrées, d'identifier les risques liés à leur utilisation dans le financement du terrorisme, de renforcer leurs compétences en matière de collecte et d'analyse de preuves numériques et d'améliorer la coopération entre les corps judiciaires et sécuritaires.

Le major John Kitalebe, inspecteur judiciaire à l'auditorat militaire de garnison de Beni, a souligné l'importance de ces enseignements : « Nous avons étudié les fonctions et principes de la cryptologie et de la cryptographie, la sécurité des réseaux et le chiffrement des messages. Nous avons également analysé la cryptomonnaie, utilisée par les terroristes pour éviter d'être retracés et contourner les systèmes bancaires traditionnels. Cette formation nous a appris à reconnaître ces méthodes sur le terrain. Dans notre zone, les terroristes recourent à des portefeuilles électroniques pour faire circuler l'argent. Les techniques acquises nous aideront à repérer ces flux et à freiner le financement du terrorisme ».

Adapter les outils d'enquête aux nouvelles menaces

Le chef de la section d'Appui à la justice de la MONUSCO à Beni, Ghislain Toe, a encouragé les participants à mettre en oeuvre les connaissances acquises : « Comprendre les nouvelles dynamiques cryptographiques exploitées par les groupes terroristes est essentiel. Il est crucial d'adapter nos outils d'enquête et nos approches judiciaires à l'évolution constante des menaces. Je vous invite à partager ces acquis avec vos collègues et à les intégrer dans vos missions quotidiennes. C'est ainsi que nous renforcerons la résilience de nos institutions et contribuerons efficacement à la lutte contre le financement du terrorisme ».

Cette formation illustre l'engagement constant de la MONUSCO aux côtés des autorités congolaises pour renforcer la justice et la sécurité dans la région. En dotant les magistrats et les inspecteurs de compétences actualisées en matière de détection et de suivi des flux financiers illicites, la Mission contribue à affaiblir les réseaux de financement des groupes armés et à mieux protéger les populations civiles. Par ce type d'initiatives, la MONUSCO confirme sa détermination à demeurer un partenaire fiable et engagé dans la consolidation de l'État de droit et de la paix en République démocratique du Congo.