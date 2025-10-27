Sénégal: Innovations et création d'emplois - L'incubateur « Pi Africa » ouvert dans la commune de Diass

L'incubateur « Pi Africa », réceptionné, le samedi 25 octobre, dans la commune de Diass, sera un dispositif innovant dédié à la valorisation du potentiel humain, à la promotion de l'employabilité et de l'entreprenariat. Selon son promoteur, Ibrahima Fall, « Pi Africa » est un levier d'innovation territoriale au service du secteur privé et public, un outil structurant pour la transformation économique.

La commune de Diass, dans le département de Mbour, a réceptionné, le samedi 25 octobre, un incubateur dénommé « Potentiel incubateur, "Pi Africa" ». Une initiative de Ibrahima Fall, un citoyen sénégalais vivant entre la France et la Suisse. Construite dans le village de Kholpa, l'incubateur « Pi Africa » est appuyée par la Mairie de Diass, et des partenaires privés comme Dp World, constructeur du futur port de Ndayane, SunuCorp, entre autres.

Les différents pôles de l'incubateur, dont le démarrage des activités est prévu en novembre, sont : d'accompagner pour les demandeurs d'emploi ou personnes en reconversion professionnelle ; d'analyser des compétences professionnelles et personnelles pour définir un projet professionnel ; de permettre de transformer l'expérience professionnelle en diplôme ou en accès à une formation et la création d'activité innovante ou d'entreprise jusqu'à son développement. La plateforme permettra de définir le plan de carrière pour chaque jeune et transformer son potentiel en compétences potentiel, habilités, motivation et créativité ; de faire du social business en la structuration de l'association à la mise en forme des projets et enfin de favoriser l'inclusion féminine avec un accompagnement à l'insertion ou à la réinsertion vers l'emploi, la reconversion ou la création d'activité.

Le promoteur Ibrahima Fall a confié la réalisation de l'imposant bâtiment en briques de terre cuite à l'entreprise Dna Sarl basée à Thiès et dirigée par une jeune ingénieure en génie civil Mariama Djambony Badji, diplômée de l'Ecole supérieure polytechnique (Esp) de l'Ucad. Construite à Kholpa pas loin du centre socio-éducatif de la commune de Diass, l'incubateur « Pi Africa » est un bâtiment qui respecte l'environnement, une alternative au béton dans nos villes.

En présidant la cérémonie de réception du nouvel incubateur, le maire de la commune, Mamadou Ndione a rappelé que Diass « est le coeur du Sénégal aujourd'hui. L'aéroport international Blaise Diagne, la zone économique spéciale, entres autres infrastructures font de Diass une commune au centre du pays ».

M. Ndione s'est fortement réjoui de la présence des populations de la commune à la cérémonie de réception du bâtiment abritant l'incubateur « Pi Africa », mais surtout de celle Ousmane Thiongane, Directeur général de la Commission nationale des données personnelles (Cdp), de l'avocat Me Mame Adama Guèye, de Souleymane Soumaré ancien Directeur général de l'Onfp, des amis et parents du promoteur Ibrahima Fall. Ce dernier parti étudier en France, puis en Suisse dans les années 90, est déjà initiateur d'un incubateur « Pi France » dans la commune de Champigny-sur-Marne, destiné aux jeunes et femmes pour se réaliser sur le plan professionnel.