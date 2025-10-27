Madagascar: Délestage - La centrale CTA2 d'Ambohimanambola frôle l'arrêt

Un seul groupe sur quatre est en service à la centrale thermique d'Ambohimanambola (CTA2). Les trois autres sont à l'arrêt. « Ils sont tombés en panne, un à un, depuis quelque temps », selon une source avisée.

Cette centrale aurait frôlé l'arrêt total. « L'unique groupe qui fonctionne actuellement ne peut pas produire l'énergie nécessaire. Son rendement est trop faible. Sans réparation, la centrale aurait été totalement à l'arrêt », a indiqué un technicien auprès de la Jirama ce week-end.

Les pièces destinées à réparer ces trois groupes sont arrivées ce week-end. « Ces pièces permettront de faire tourner les groupes à pleine capacité pour produire jusqu'à 20 mégawatts supplémentaires », a expliqué le colonel Solofoniaina Thierry Rampanarivo, coprésident de la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar, lors de la réception de ces équipements à Ambohimanambola.

Le rétablissement complet de la CTA2 contribuerait à combler le déficit actuel de 30 MW dans la capitale. « Avec ces 20 MW en plus, le délestage devrait nettement diminuer », enchaîne le colonel Thierry Rampanarivo.

Mesures urgentes

La réparation de ces trois groupes prendrait un peu plus d'un mois. « La centrale CTA2 d'Ambohimanambola devrait pouvoir de nouveau injecter 20 MW dans le réseau d'ici un mois », assure le colonel Rampanarivo.

L'arrêt de ces groupes aurait été l'une des raisons du retour du délestage. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des mesures urgentes entreprises pour stabiliser la production et réduire la fréquence des coupures d'électricité à Antananarivo et dans les zones environnantes. La production devrait également s'améliorer avec les productions des parcs solaires d'Ambatomirahavavy et d'Ampangabe, qui injectent chacun 1,5 MW et près de 4 MW dans le réseau interconnecté d'Antananarivo. En attendant que ces pannes des groupes soient résolues et que le niveau d'eau qui alimente les centrales hydroélectriques monte, le délestage resterait inévitable.