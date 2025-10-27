Madagascar: Pétanque - Mondiaux juniors - La doublette malgache Nathanael-Mitia rafle la mise

Madagascar a disputé deux finales des championnats du monde juniors, hier, en Espagne. La doublette Nathanael-Mitia s'est hissée sur la plus haute marche du podium en doublette mixte.

Deuxième titre mondial de l'année. Les porte-fanions malgaches aux championnats du monde juniors de pétanque ont frôlé le doublé. Disputant deux finales hier à Isla Cristina, Huelva, en Espagne, Madagascar a remporté le titre en doublette mixte. Le duo Nathanael Rasoloson Andriantsivolo - Tafitasoa Mitia Nomenjanahary s'est imposé 13-12, dans la souffrance, face à la deuxième formation belge.

Les deux finalistes sont restés au coude à coude. Madagascar a toujours été mené. La doublette malgache a pu égaliser à 5 partout à la 5e mène. Les Belges ont ensuite creusé l'écart, 8-12 à la 10e mène. La sélection de la Grande Île est parvenue à revenir à 12 partout à la 13e mène avant de conclure en beauté cette finale, qui a duré presque deux heures (13-12).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En demi-finale, Mada 1 a battu sur le fil la Thaïlande 1 sur le score de 13-11, après avoir écarté samedi, en quarts, l'équipe hôte, Espagne 2 (9-5). À sens unique, la doublette malgache avait éliminé sur un score fleuve de 13-1 la Tunisie 2. Mada 2, formée par Harson Clarito Andriambelonony et Fenohasina Sarobidy Inah Razanakoto, a perdu en quart de finale contre la Thaïlande 1 (5-8), samedi, après son succès en huitième face à la deuxième équipe de France (12-11).

Tout près d'un doublé

Madagascar a raté de peu le doublé. Les Italiens restent les bêtes noires des Malgaches. La triplette mixte constituée de Nathanael, Clarito et Mitia s'est inclinée hier en finale face à la formation italienne (6-13). Le trio malgache n'a pas su tirer parti de son avantage en nombre de boules, et Nathanael a manqué plusieurs tirs. La finale, disputée en quinze mènes, a duré 1 h 48 min.

En demi-finale, Mada a défait Espagne 2 (13-6). Samedi, le trio Natha-Clarito-Mitia avait éliminé le Liban (13-0) en quart, puis Taipei Chine (13-2) en huitième.

Au concours de tirs de précision, l'équipe mixte formée par Clarito Andriambelonony et Fenohasina Sarobidy Inah Razanakoto a échoué en quarts de finale samedi. La paire malgache s'est inclinée face à la formation allemande composée de Hein Maria et Tobias Moritz (0-6).

Madagascar a terminé deuxième de la phase de qualification, crédité de 11 points, derrière la Thaïlande (16 points). Vingt-neuf équipes étaient en lice, réparties en quatre poules. Le concours de tir s'est joué sur trois ateliers : la boule seule, la boule derrière le but et le but. Chaque équipe ne lançait que deux boules dans chaque atelier, une à 7 m et une autre à 9 m, et c'est l'équipe qui décidait de l'ordre des tireurs.