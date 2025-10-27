Dakar — Le Salon international des médias d'Afrique (SIMA), qui s'ouvre ce lundi à Dakar, sera une occasion pour les pouvoirs publics de se rendre compte de la capacité des médias à impulser l'économie, a assuré le journaliste Mactar Silla, coordonnateur de cet évènement.

À la première édition du SIMA prendront part des professionnels des médias et des représentants de nombreuses institutions.

L'évènement se tiendra au Théâtre national Daniel-Sorano et à la Maison de la presse Babacar-Touré, jusqu'à vendredi.

"Il est important que les pouvoirs publics [...] viennent y prendre part pour se rendre compte de la capacité des médias à impulser l'économie", a dit Silla dans un entretien à l'APS, réitérant son invitation faite aux ministères, ainsi qu'aux directions générales des entreprises publiques et du secteur privé de participer aux travaux.

Selon lui, le Salon international des médias d'Afrique sera en même temps l'occasion de procéder à une restitution des assises nationales et des consultations tenues récemment au Sénégal, concernant les médias.

"Nous avons tout harmonisé pour pouvoir remettre les conclusions de ces assises aux autorités", a dit le coordonnateur du SIMA.

Il assure qu"'un travail de persuasion et de démonstration" a été fait au cours des assises nationales des médias au Sénégal, dont il a dirigé le comité scientifique.

"Un rendez-vous inédit des acteurs des médias africains"

Le but de cette concertation organisée sous la direction du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique est de "refonder" le paysage médiatique sénégalais en améliorant la formation et la sécurité sociale de ses professionnels, la régulation, etc.

Mactar Silla, interrogé sur les difficultés des entreprises de presse, plaide pour une augmentation des budgets qui leur sont alloués. Il appelle en même temps à dérouler de "véritables projets" dans le secteur des médias.

"La régulation, c'est l'organisation d'un secteur, son harmonisation par des acteurs publics et des acteurs privés, dans des domaines précis, y compris la publicité", a-t-il répondu à une question relative à ce sujet.

Le SIMA, "un rendez-vous inédit des acteurs des médias africains", réunira, outre les représentants de plusieurs institutions et des professionnels du secteur, des partenaires techniques et des acteurs du numérique, selon le site Internet de l'évènement.

Ils vont discuter "des enjeux et des perspectives" du secteur, à travers des conférences, des panels, des ateliers et des expositions annoncés dans le programme de l'évènement.

"Le SIMA ambitionne de positionner le Sénégal comme une véritable capitale des médias et un marché stratégique des programmes africains", lit-on sur le même site Internet.

Le coordonnateur du SIMA, chef d'entreprise, consultant international et ancien directeur général de l'audiovisuel public sénégalais, a une longue expérience du secteur des médias.

Il a dirigé aussi des projets médiatiques privés, dans le sous-secteur de l'audiovisuel notamment, dans plusieurs pays africains.