Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Plusieurs Sénégalais décisifs sur les pelouses européennes

Plusieurs footballeurs sénégalais se sont illustrés ce week-end par leurs performances dans les championnats étrangers, dont Pape Matar Sarr, Oumar Diouf, Demba Seck et Abdallah Gning, buteurs avec leur club respectif, alors que leurs compatriotes Alassane Ndao, Habib Diallo et Moussa Niakhaté ont été passeurs décisifs.

En Angleterre, Pape Matar Sarr (Tottenham) a participé à la victoire des siens contre Everton (3-0) d'Illiman Ndiaye et Idrissa Gana Guèye, en marquant son deuxième but de la saison à la 89e mn de cette rencontre comptant pour la 9e journée de la Premier League.

Tottenham occupe actuellement la 3e place du classement avec 17 points, à cinq unités du leader Arsenal, Bournemouth occupant la 2e place avec 18 points.

Dans le même championnat, Sunderland, sans Habib Diarra (blessé), s'est imposé face à Chelsea (2-1). Les Black Cats, nouvellement promus, créent la surprise en se hissant à la 4e place du championnat, à égalité de points avec Tottenham.

West Ham, où évolue El Hadji Malick Ndiaye, a concédé sa 7e défaite de la saison (1-2) face à Leeds United. Avec une seule victoire et un nul, le club londonien occupe l'avant-dernière place du classement.

Battus (0-1) par Arsenal, les Eagles de Crystal Palace d'Ismaïla Sarr sont désormais 10e.

Oumar Diouf encore décisif, Metz et ses sénégalais n'y arrivent pas, Assane Diao de retour

En Belgique, Oumar Diouf continue de briller. Déjà double passeur décisif et buteur contre RWDM Brussels, le jeune attaquant du RFC Liège s'est de nouveau illustré lors de la victoire de son équipe (4-3) contre RWDM Brussels, pour le compte de la 11e journée de Challenger Pro League (D2).

Impliqué dans la plupart des buts de son équipe, Diouf totalise désormais sept réalisations et trois passes décisives cette saison.

En Ligue 1 française, Ibou Sané (Metz) a inscrit l'unique but de son équipe lors de la lourde défaite (1-6) face à Lille. Habib Diallo a été passeur décisif sur cette réalisation.

Metz, qui compte plusieurs Sénégalais dans son effectif, dont Cheikh Tidiane Sabaly, est actuellement lanterne rouge du championnat.

Monaco, avec Krépin Diatta et sans Lamine Camara (blessé), s'est imposé 1-0 face à Toulouse.

Moussa Niakhaté a été passeur décisif sur le 2e but de l'Olympique de Lyon. Le défenseur des Lions a permis à son équipe de remporter les trois points (2-1), contre Strasbourg.

En Ligue 2, Arouna Sanganté a délivré une passe décisive lors de la victoire de Dunkerque (3-0) contre Pau FC.

En Serie A italienne, Assane Diao (Côme), absent depuis le début de la saison en raison d'une blessure, a effectué son retour samedi face à Parme.

Entré en seconde période, l'attaquant de 20 ans, international sénégalais à deux reprises, a contribué au nul de son équipe face à cet adversaire, 0-0.

Les Sénégalais de Turquie, Serbie et Tchéquie efficaces

En Super Lig turque, Alassane Ndao (Konyaspor) a offert la passe décisive de la victoire (2-1) de son équipe face à Gençlerbirliği, où évolue M'Baye Niang.

En Super Liga serbe, Demba Seck (Partizan Belgrade) a marqué son troisième but de la saison et délivré autant de passes décisives lors du succès de son équipe (3-0) contre Mladost. Le Partizan occupe désormais la 2e place du classement général.

En Fortuna Liga tchèque, Abdallah Gning (Karvina) a signé son sixième but de la saison lors de la victoire (4-2) contre Mlada Boleslav, tout en délivrant une passe décisive.