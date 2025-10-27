Sénégal: Campagne cotonnière - La SODEFITEX table sur une hausse de production de 60%

Tambacounda — La production nationale du coton devrait connaître une hausse de 60% correspondant à une production estimée à 25.000 tonnes en 2025, annonce le directeur général de la Société de développement et des fibres textiles (SODEFITEX), Pape Fata Ndiaye.

"Avant 2024, la moyenne nationale était de 15.000 tonnes et depuis qu'on est là, la production a connu une augmentation de 20% pour la première et 60% pour la deuxième année, donc cette année on s'attend à une récolte de 25.000 tonnes de cotons", a révélé le DG de la SODEFITEX.

Il intervenait en marge d'une tournée du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et l'Elevage, Mabouba Diagne, dimanche à Tambacounda, dans le cadre du suivi de la campagne agricole.

Le ministre Mabouba Diagne, en compagnie du chef de l'exécutif régional, Guedj Diouf, du préfet du département de Tambacounda, et de plusieurs autorités administratives et locales, a visité plusieurs zones agricoles de la région de Tambacounda.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la commune de Dialakoto, première étape de sa visite, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et l'Elevage a visité le site d'un producteur emblématique de coton exploitant 8 hectares à Bantancoli.

Mabouba Diagne a salué le bon état des cultures et magnifié l'engagement des cotonculteurs de la région de Tambacounda, qui se distingue par leurs "bonnes performances" agricoles.

Ces performances traduisent, selon lui, "l'impact concret" de l'action du gouvernement, à travers la mise à disposition d'intrants et de financements agricoles en quantité, en qualité et à temps, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité et la productivité des exploitations.

"Nous avons accompagné le secteur avec un budget record. On a aussi bataillé ensemble avec les Forces de défenses et sécurité, l'administration territoriale et avec les acteurs de la filière pour assurer une bonne distribution de l'engrais aux ayants droit [...]. Ces 18 derniers mois, nous pouvons garantir aux Sénégalais que 90%, voire même 95% des semences et engrais sont allés aux ayant droits", a-t-il expliqué.

"Passer d'une moyenne de 15 000 tonnes à 25 000 tonnes, cela reflète le record que nous avons eu avec la pomme de terre avec une production de 250.000 tonnes, le record sur la production d'oignon avec 450.000 tonnes etc.", a détaillé le ministre de l'Agriculture.

Il a toutefois souligné les défis à relever pour consolider ces acquis, évoquant la mécanisation agricole avec davantage de tracteurs et de moissonneuses-batteuses et la maîtrise de l'eau, qu'il juge indispensables pour permettre aux producteurs de cultiver douze mois sur douze.

Dans cette dynamique, Mabouba Diagne a instruit les autorités territoriales et les services techniques de cette région du Sénégal oriental de travailler de manière concertée à l'élaboration d'un Plan de développement agricole intégré de Tambacounda (PDAIT).

"Ce plan servira de feuille de route stratégique pour valoriser pleinement les potentialités locales et assurer une croissance agricole durable, inclusive et résiliente", a-t-il déclaré.

Le ministre de l'Agriculture a également invité la SODEFITEX à soumettre à ses services un contrat-programme pour la filière coton.

Il a annoncé par ailleurs la mise en place de 4 à 5 coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) dédiées aux jeunes et aux femmes, pour accompagner et renforcer les capacités des cotonculteurs dans le cadre d'un partenariat avec la Direction du matériel et de l'équipement rural (DMER).