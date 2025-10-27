Cameroun: Me Nsahlai Emmanuel - « Il est temps de se rassembler derrière le président Paul Biya »

27 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par T.M.P.

Le Conseil constitutionnel a officiellement proclamé, ce lundi 27 octobre 2025, la victoire de Son Excellence Paul Biya à l'issue du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. La cérémonie solennelle s'est tenue au palais des congrès de Yaoundé, en présence de nombreuses personnalités politiques, administratives et diplomatiques.

Parmi les premières réactions enregistrées, celle de Me Nsahlai Emmanuel, avocat au barreau du Cameroun, a particulièrement retenu l'attention. S'exprimant après la proclamation, il a lancé un appel fort à la paix, à l'unité et à la responsabilité nationale:

« Au terme du scrutin du 12 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a proclamé le vainqueur au nom de Son Excellence Paul Biya. Il est temps que tous les Camerounais se mettent derrière lui pour construire le Cameroun. J'appelle les Camerounais à se calmer et à rester soudés. »

Un plaidoyer pour la stabilité nationale

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Me Nsahlai Emmanuel, cette étape met un terme au processus électoral et ouvre une période de rassemblement autour des idéaux républicains.

« Le Cameroun est notre bien commun. Au-delà des clivages politiques, chacun doit contribuer à maintenir la paix et à promouvoir le développement », a-t-il insisté.

L'avocat estime que la stabilité reste la condition première de tout progrès durable. Il invite ainsi les différentes forces vives du pays à accepter le verdict des urnes dans un esprit républicain et à tourner la page des tensions électorales.

Construire ensemble l'avenir

La proclamation du Président Paul Biya marque le début d'un nouveau mandat placé sous le signe de la continuité et du développement. Pour Me Nsahlai Emmanuel, l'heure est désormais à l'action collective :

M « L'histoire du Cameroun ne s'écrit pas dans la division, mais dans l'effort commun. Chacun de nous a un rôle à jouer pour bâtir un Cameroun uni, fort et prospère. »

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.