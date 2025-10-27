Cameroun: Election présidentielle au pays - Paul Biya gagne son 8e mandat sans convaincre

Le Conseil Constitutionnel, instance habilité a prononcé le résultat de l'élection présidentielle du 12 octobre au Cameroun. Paul Biya, en poste depuis 42 ans et candidat à sa propre succession l'a emporté avec 53,66% contre 35,19 % pour Issa Tchiroma Bakary qui, deux mois avant était encore son ministre.

Au Cameroun, la formule est consacrée notamment en ce qui concerne le football : une victoire sans la manière. Sur le terrain de l'action, deux mois à peine sorti du gouvernement Issa Tchiroma a mené une campagne tambours battant pour gagner la sympathie de nombreux électeurs. Paul Biya quant à lui a gagné sans convaincre, une victoire qui donne à penser au regard de la situation qui a prévalu sur le terrain de l'action et des jougs politique qui ont eu cours durant la campagne.

Pour ne citer que ce seul exemple, S'il est vrai que la décision du Conseil Constitutionnel n'est susceptible d'aucun recours, il est à noter que les résultats du candidat Paul Biya dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-Ouest en proie à des velléités sécessionnistes laissent interrogateurs. L'élection a eu lieu en pleine « ghost Town » ou « villes mortes » imposées par les séparatistes et respectés scrupuleusement par les populations par peur de représailles.

Comme illustration, cette lettre de démission adressée au Président du RDPC, parti de Paul Biya dans le Boyo, Région du Nord-ouest, Djinikom Kube a rejeté le résultat selon lequel Paul Biya a obtenu 2241 voix dans la localité.

Une zone qui par ailleurs est visiblement acquise à Issa Tchiroma Bakary. Deux mois à peine après sa démission du gouvernement et sa candidature à la présidentielle, il a eu la hardiesse d'aller battre campagne dans ce « no man's land » devenu depuis 2016, début des velléités séparatistes. Promesse lui avait été donnée par les populations de voter pour lui. Le résultat, on le connait : 86% pour Paul Biya contre 5% pour Tchiroma.

Des exemples de fraude dénoncées et bien d'autres qui laissent un doute sur le processus électoral ayant conduit Paul Biya aux cimes de l'Etat.