Cameroun: Violences post-électorales à Garoua, Issa Tchiroma dénonce un assaut meurtrier

Le Cameroun est secoué par une nouvelle flambée de violence post-électorale. Depuis la proclamation des résultats de la présidentielle, la tension n'a cessé de croître, et les événements ont pris une tournure dramatique à Garoua, fief de l'opposant Issa Tchiroma. Dans un message publié en urgence, ce dernier a alerté l'opinion nationale et internationale sur une opération de force en cours devant son domicile. « Urgent : Actuellement à mon domicile à Garoua, ils tirent sur des civils qui campent devant chez moi. L'assaut est lancé », a-t-il déclaré, avant de dresser un bilan dramatique de deux morts.

Ces violences politiques interviennent dans un climat déjà extrêmement tendu après la réélection contestée du président Paul Biya. Les partisans de l'opposition, qui dénoncent une fraude électorale massive, campaient pacifiquement devant la maison de leur leader pour protester contre la validation des résultats par le Conseil constitutionnel. Leur rassemblement a été brutalement dispersé par des tirs, que Tchiroma a qualifiés d'acte de « mercenaires ». Cette répression sanglante marque une escalade significative dans la crise post-électorale que traverse le pays.

La communauté internationale suit la situation avec une inquiétude grandissante, appelant au calme et au dialogue. Cependant, sur le terrain, la colère et la stupeur dominent. Le régime en place est directement mis en cause pour son recours à la force contre des civils non armés. Ce nouvel épisode tragique soulève des questions cruciales sur le respect des droits humains et l'avenir démocratique du Cameroun, plongé dans une incertitude profonde.