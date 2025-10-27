Le comité local du Croissant-Rouge Tunisien de Bab Bhar organise une caravane de santé gratuite et multidisciplinaire, du 27 octobre courant au 2 novembre prochain, devant le Théâtre Municipal de Tunis.

Cette caravane s'inscrit dans le cadre de la campagne mondiale « Octobre Rose », qui vise à sensibiliser à la nécessité du dépistage précoce du cancer du sein, ainsi qu'au diagnostic des maladies gynécologiques, de l'hypertension et du diabète, et à la réalisation des examens périodiques nécessaires.

La caravane comprendra des consultations médicales dans différentes spécialités, telles que la médecine générale, la cardiologie, la pédiatrie, la gériatrie, la gynécologie, la pneumologie et la dermatologie. Ces consultations seront entrecoupées de dépistages précoces du cancer du sein, de la mesure du taux de glycémie et de la prise de la tension artérielle.

Dans le cadre de cette caravane, une journée spéciale sera dédiée au don de sang, et des sessions d'éducation et de sensibilisation seront organisées sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein, la reconnaissance de ses symptômes, les moyens de le prévenir, ses causes et ses effets négatifs.