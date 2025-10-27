L'Institut Supérieur de Biotechnologie de Béja a obtenu la première certification nationale pour son système de management environnemental, conformément à la norme internationale ISO 14001:2015.

L'obtention de ce certificat représente une réalisation exceptionnelle pour l'Institut, qui devient ainsi le premier établissement d'enseignement supérieur en Tunisie à obtenir cette certification majeure dans le domaine de la gestion environnementale.

Cette certification est également l'aboutissement d'efforts continus visant à ancrer une culture de la qualité et de la durabilité environnementale dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, marquant un nouveau départ vers de plus vastes horizons d'excellence et d'innovation scientifique.

L'Institut avait récemment obtenu l'accréditation académique pour les cycles de licence et de master de l'organisme allemand « ACQUIN », ainsi que l'accréditation européenne de qualité.