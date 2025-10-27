Tunisie: Management environnemental - L'Institut de Biotechnologie de Béja obtient la première certification nationale

27 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'Institut Supérieur de Biotechnologie de Béja a obtenu la première certification nationale pour son système de management environnemental, conformément à la norme internationale ISO 14001:2015.

L'obtention de ce certificat représente une réalisation exceptionnelle pour l'Institut, qui devient ainsi le premier établissement d'enseignement supérieur en Tunisie à obtenir cette certification majeure dans le domaine de la gestion environnementale.

Cette certification est également l'aboutissement d'efforts continus visant à ancrer une culture de la qualité et de la durabilité environnementale dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, marquant un nouveau départ vers de plus vastes horizons d'excellence et d'innovation scientifique.

L'Institut avait récemment obtenu l'accréditation académique pour les cycles de licence et de master de l'organisme allemand « ACQUIN », ainsi que l'accréditation européenne de qualité.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.