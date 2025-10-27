Tunisie: Filière viandes blanches - Bientôt des souches parentales produites localement

27 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche est en train d'établir un nouveau projet visant à produire localement les souches parentales de volailles afin d'assurer la stabilité de l'approvisionnement en ce produit.

Selon Fathi Ghrib, président de la chambre nationale des abattoirs et des transformateurs de viandes blanches, ce projet a pour objectif de produire localement en Tunisie entre 25 000 et 26 000 souches parentales par an, ce qui évitera à l'État d'avoir à les importer d'Europe à un coût élevé.

La même source a déclaré à Radio Monastir : « Aujourd'hui, grâce à ses compétences et ses administrations, la Tunisie est capable de créer cet important projet national ».

Le président de la chambre nationale des abattoirs a indiqué que ce projet sera réalisé sur une grande superficie dépassant les 2500 hectares et bénéficiera de toutes les garanties sanitaires et logistiques, selon ses termes.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.