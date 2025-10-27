Tunisie: Filière viandes blanches - Bientôt des souches parentales produites localement

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche est en train d'établir un nouveau projet visant à produire localement les souches parentales de volailles afin d'assurer la stabilité de l'approvisionnement en ce produit.

Selon Fathi Ghrib, président de la chambre nationale des abattoirs et des transformateurs de viandes blanches, ce projet a pour objectif de produire localement en Tunisie entre 25 000 et 26 000 souches parentales par an, ce qui évitera à l'État d'avoir à les importer d'Europe à un coût élevé.

La même source a déclaré à Radio Monastir : « Aujourd'hui, grâce à ses compétences et ses administrations, la Tunisie est capable de créer cet important projet national ».

Le président de la chambre nationale des abattoirs a indiqué que ce projet sera réalisé sur une grande superficie dépassant les 2500 hectares et bénéficiera de toutes les garanties sanitaires et logistiques, selon ses termes.