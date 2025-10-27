Tunisie: Hausse du nombre de visiteurs dans la zone touristique Sousse-Kantaoui

Le délégué régional du tourisme à Sousse, Mohamed Boujdaria, a déclaré à Jawhara FM que le nombre de touristes arrivés dans la zone touristique Sousse-Kantaoui, durant la période allant du 10 au 20 octobre 2025, a atteint 41 495 visiteurs, enregistrant ainsi une augmentation estimée à 4,4 % par rapport à la même période l'année dernière.

Le nombre total d'arrivées dans la région depuis le 1er janvier 2025 jusqu'au 20 octobre courant s'élève à 1 151 944, soit une augmentation estimée à 10,5 %.

Le nombre de nuitées passées a également augmenté de 13,7 % par rapport à la même période en 2024, atteignant 5 151 944 nuitées.

Boujdaria a ajouté que le marché algérien a occupé la première place en termes de nuitées passées, avec 942 679 nuitées, enregistrant une augmentation de 31,8 % par rapport à l'année précédente. Il est suivi par le marché tunisien avec 890 102 nuitées, soit une augmentation de 7 %, puis par le marché britannique avec 861 932 nuitées et le marché allemand avec 500 367 nuitées.

Les indicateurs touristiques concernant le nombre d'arrivées dans la zone touristique Sousse-Kantaoui ont également connu une augmentation notable. Le marché tunisien a pris la tête avec 357 977 clients arrivés à destination, soit une augmentation de 9,7 % par rapport à l'année dernière. Le marché algérien s'est classé deuxième, avec une augmentation de 2,21 % de ses arrivées, qui s'élèvent à 213 879, suivi par le marché britannique avec 115 656 touristes.