Tunisie: 200 enfants sont désormais des ambassadeurs numériques

27 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le directeur du Centre National d'Informatique pour l'Enfant (CNIPE), Mohamed Znen, a révélé que 200 enfants ont obtenu le certificat d'ambassadeur numérique au cours des trois années de mise en oeuvre des ateliers de sécurité numérique. Ces ateliers s'inscrivent dans le cadre du soutien à la technologie, de l'adaptation aux développements et de la sensibilisation des jeunes à l'importance de la sécurité numérique.

Dans une interview accordée ce lundi 27 octobre 2025 à l'émission « Youm Saïd » sur les ondes de la Radio Nationale, Mohamed Znen a précisé que les titulaires du certificat d'ambassadeur de la sécurité numérique sont âgés de 14 à 18 ans et sont répartis sur tout le territoire de la République.

M. Znen a ajouté qu'un concours national sur la sécurité de l'information et la sécurité numérique sera lancé en 2026. Le Centre National d'Informatique pour l'Enfant veillera à assurer la participation des lauréats à des compétitions internationales hors de Tunisie.

D'autre part, l'invité de « Youm Saïd » a évoqué la victoire du Centre National d'Informatique pour l'Enfant qui a remporté le Prix des Institutions Amies des Enfants pour l'année 2025, décerné par le Secrétariat Général de la Ligue des États Arabes, en reconnaissance de ses efforts pour diffuser la culture d'une utilisation sûre et responsable de l'espace numérique auprès de l'enfant arabe.

Mohamed Znen a également mentionné l'impression d'un recueil d'histoires numériques intitulé « Voyage d'Amen et Amena », réalisé par les enfants des centres, qui se sont chargés de la conception et du travail numérique.

Par ailleurs, il a indiqué que le signal de lancement de l'initiative sera donné ce lundi.

