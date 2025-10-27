Tunisie: Destination le pays - Le nombre de touristes britanniques a augmenté de 42%

Le nombre de touristes britanniques arrivant en Tunisie a atteint 380 000 visiteurs au 20 octobre 2025, soit une augmentation de 42 % par rapport à 2024 et de 98 % par rapport à 2019, selon Fakhri Khalsi, représentant de l'Office National du Tourisme à Londres, ce lundi 27 octobre 2025.

Lors d'une intervention téléphonique dans l'émission « Youm Saïd » sur les ondes de la radio nationale, Fakhri Khalsi a affirmé que l'image de la Tunisie sur le marché touristique britannique est très bonne, en particulier au cours des deux dernières années, durant lesquelles le touriste britannique est revenu « en force » vers la destination tunisienne, selon ses propres termes.

Il a ajouté que le nombre de touristes britanniques cette année dépassera les 425 000, un chiffre enregistré en 2014.

Dans ce contexte, M. Khalsi a indiqué qu'environ 52 vols hebdomadaires sont programmés de la Grande-Bretagne vers plusieurs aéroports tunisiens pour la saison hivernale 2025-2026, en plus de 78 vols hebdomadaires programmés depuis 16 destinations britanniques vers la Tunisie au cours de la prochaine saison estivale (2026).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Fakhri Khalsi a salué le récent classement de la Tunisie parmi les 25 meilleures destinations touristiques au monde, recommandée comme un excellent lieu de plongée en Afrique du Nord.