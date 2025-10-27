Afrique du Nord: Démantèlement d'un réseau international de trafic de drogue entre la Tunisie et la Libye

Les unités de la Garde nationale ont démantelé un réseau criminel international impliqué dans le trafic de drogue entre la Tunisie et la Libye, a annoncé lundi la Direction générale de la Garde nationale.

L'opération, menée par la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants relevant de la sous-direction des enquêtes à El Aouina, en coordination avec la deuxième brigade centrale du renseignement et la brigade nationale de la Garde routière, s'inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre la criminalité organisée et la propagation des stupéfiants.

Selon la même source, deux individus ont été arrêtés à Dar Fadhal, dans la délégation de La Soukra (gouvernorat de l'Ariana), tandis que deux autres suspects ont été identifiés et font actuellement l'objet de recherches.

Les perquisitions ont permis la saisie de 10 kilogrammes de cocaïne brute classée dans le tableau « B », de plus de 200 plaques de cannabis (zatla) relevant du même tableau, ainsi qu'une somme de 170 000 dinars soupçonnée de provenir du trafic, en plus de quatre véhicules utilisés dans les activités illicites.

Sur instruction du parquet près le tribunal de première instance de l'Ariana, les procédures légales nécessaires ont été engagées. Les investigations se poursuivent pour identifier le reste des membres du réseau et retracer les circuits de contrebande et de distribution liés à cette affaire.