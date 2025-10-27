Tunisie: Les enseignants suppléants réclament leur intégration

Un groupe d'enseignants et de professeurs suppléants, dont les noms n'ont pas été inclus dans le deuxième contingent de recrutés du ministère de l'Éducation, conformément au décret présidentiel n° 21 de l'année 2025, réclament la régularisation de leur situation et l'intégration de leurs noms dans ce contingent.

La coordinatrice du groupe, Chaima Nefati, a affirmé dans une déclaration à Mosaïque ce lundi que le groupe comprend environ 110 suppléants de l'enseignement primaire et secondaire de différentes régions, ayant travaillé entre 2006 et 2024 et dont les salaires ont été payés régulièrement par le biais de certificats officiels et de virements bancaires.

Mme Nefati a ajouté que toutes les conditions légales et administratives pour la régularisation de leur situation sont remplies. Néanmoins, ces enseignants et professeurs suppléants ont été exclus de la base de données numérique du ministère de l'Éducation, malgré la présence de leurs noms dans la base de données papier officielle.

Elle a souligné que, depuis janvier dernier, le groupe a déposé des objections auprès des délégations régionales de l'Éducation concernant la non-intégration de leurs noms dans la base de données numérique du ministère, mais qu'il n'a reçu aucune réponse officielle à ce jour.

Le décret présidentiel n° 21 de l'année 2025 prévoit l'intégration des enseignants et professeurs suppléants en activité dans les écoles primaires, les collèges et les lycées relevant du ministère de l'Éducation en janvier 2025, et celle des suppléants non en activité en janvier 2026.

Le décret s'appuie également sur la base de données du ministère de l'Éducation relative au personnel chargé d'assurer l'enseignement dans le cadre de la couverture des postes vacants, et ce, à partir du 16 septembre 2006, afin d'assurer l'exhaustivité du processus d'intégration.