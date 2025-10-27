Tunisie: Suspension du tiers payant pour les maladies ordinaires à partir d'aujourd'hui

La décision de la Syndicat tunisien des pharmaciens d'officine de suspendre le système du tiers payant pour les maladies ordinaires entre en vigueur à partir de ce lundi 27 octobre 2025. Cette mesure intervient faute de renouvellement de la convention actuelle avec la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) pour l'année 2026.

La vice-présidente du syndicat, Molka Elmoudir, a déclaré sur Jawhara FM que le syndicat a toujours agi de manière responsable depuis sa création, soulignant que la décision a été dictée par les retards récurrents de la CNAM dans le versement des créances dues aux pharmacies.

Elmoudir a qualifié la situation financière des pharmacies privées de critique, affirmant que les retards de paiement ont provoqué une grave crise de liquidités, plaçant plusieurs officines au bord de la faillite, une première dans l'histoire du secteur, selon ses propos.

Le tiers payant est un mécanisme qui permet aux patients d'obtenir leurs médicaments en pharmacie sans en payer la totalité. La CNAM prend en charge directement tout ou partie du coût, tandis que le patient ne règle que le reste à charge.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Désormais, ce dispositif ne sera plus appliqué pour les maladies ordinaires (comme les rhumes, allergies ou infections bénignes). Les patients devront payer intégralement leurs médicaments au moment de l'achat, avant de pouvoir demander un remboursement partiel à la CNAM, conformément aux procédures habituelles.