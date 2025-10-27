Afrique: Championnat arabe des clubs féminins de handball - Quatre clubs tunisiens au rendez-vous

Quatre clubs tunisiens participeront au 7e Championnat arabe des clubs champions et vainqueurs de coupe de handball féminin, qui se tiendra dans la ville de Hammamet du 1er au 9 novembre prochain.

Il s'agit de l'Association Féminine de Hammamet (AFH), du Club Africain (CA), du Club Féminin de Moknine (CF Moknine) et de l'Association Féminine du Sahel (AFS), en plus des équipes syriennes Qassioun et Nabek, et des équipes koweïtiennes Al-Qurain et Salwa Al Sabah.

Le Club Africain avait remporté l'édition 2021, tandis que le Club Féminin de Moknine avait décroché le titre de l'édition 2022.