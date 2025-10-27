Afrique: Championnat arabe des clubs féminins de handball - Quatre clubs tunisiens au rendez-vous

27 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Quatre clubs tunisiens participeront au 7e Championnat arabe des clubs champions et vainqueurs de coupe de handball féminin, qui se tiendra dans la ville de Hammamet du 1er au 9 novembre prochain.

Il s'agit de l'Association Féminine de Hammamet (AFH), du Club Africain (CA), du Club Féminin de Moknine (CF Moknine) et de l'Association Féminine du Sahel (AFS), en plus des équipes syriennes Qassioun et Nabek, et des équipes koweïtiennes Al-Qurain et Salwa Al Sabah.

Le Club Africain avait remporté l'édition 2021, tandis que le Club Féminin de Moknine avait décroché le titre de l'édition 2022.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.