Congo-Brazzaville: 9e Future investment initiative - Plus de 7 500 participants réunis à Riyad

La capitale saoudienne, Riyad, accueillera la 9e édition de la Future investment initiative (FII9), rassemblant 7 500 participants et 600 intervenants autour du thème « La clé de la prospérité ». Cet événement explorera les enjeux de l'investissement, de l'innovation et de la transition énergétique à travers 250 panels.

La Future Investment Initiative, rendez-vous incontournable des acteurs économiques mondiaux, se déroulera au Centre international de conférences roi Abdulaziz, à Riyad. Avec la participation de plus de 7 500 décideurs et 600 intervenants, FII9 s'affirme comme une plateforme de choix pour rassembler dirigeants, investisseurs et décideurs autour des sujets fondamentaux de la croissance durable et inclusive. Parmi les personnalités de haut niveau attendues figurent le prince Abdulaziz bin Salman de l'Arabie saoudite, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala et le président rwandais, Paul Kagame, qui apporteront leur expertise et leur vision aux discussions.

Cette édition se concentrera particulièrement sur les défis qui freinent le progrès, notamment les « paradoxes de l'innovation ». Les participants exploreront comment les récentes avancées technologiques et politiques peuvent favoriser la croissance, tout en abordant les nouvelles opportunités créées par l'intelligence artificielle (IA) et les technologies émergentes. Les sessions examineront également l'effet des tensions géopolitiques et des inégalités croissantes sur la communication et les relations internationales.

Pour l'organisateur, Richard Attias, président directeur général et président du Conseil d'administration de la Fondation de l'Initiative d'investissement du futur, ces assises représentent un espace d'échange d'idées novatrices et de formation de partenariats stratégiques. La conférence débutera par des rencontres exclusives pour les grands investisseurs et les CEOs, avant de plonger dans des sessions clés consacrées à des sujets essentiels tels que l'impact de l'IA sur la productivité, la création de richesse face aux inégalités et les stratégies pour équilibrer croissance économique et durabilité environnementale.

Le 30 octobre, la « Journée de l'investissement » sera spécialement consacrée à la conclusion d'accords majeurs, au réseautage ainsi qu'à la présentation de technologies innovantes et de stratégies de projets. Des ateliers spécialisés et d'autres événements de réseautage devraient également être annoncés prochainement. FII9 renforcera ainsi la position de Riyad en tant que centre mondial de premier plan, où les leaders et les innovateurs se retrouvent pour transformer leurs visées en actions concrètes qui façonneront l'avenir de l'investissement.