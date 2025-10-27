Congo-Brazzaville: Lutte contre les maladies infectieuses - Esmo Valérie Maba Moukassa reconduite pour un troisième mandat au CCN

Les délégués du gouvernement congolais, de la société civile et des partenaires techniques et financiers ont réélu, le 24 octobre à Brazzaville, la présidente du Comité de coordination nationale (CCN)-Congo, Esmo Valérie Maba Moukassa, pour un nouveau mandat de trois ans.

L'élection s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, Donatien Mankassa, après la lecture du règlement intérieur du secteur sanitaire par un huissier de justice. Esmo Valérie Maba Moukassa a promis de s'engager avec vigueur et transparence pour l'intérêt de l'institution en travaillant avec tout le monde pour bâtir un avenir plus inclusif, équitable et audacieux afin de lutter contre les maladies infectieuses, la tuberculose, le paludisme et la VIH/sida.

Le poste de premier vice-président, réservé au secteur public, a été confié à un délégué, Edi Clotaire Oniangué. Celui de deuxième vice-président, réservé aux partenaires techniques et financiers, n'a pas été pourvu car les partenaires ont opté pour une concertation dans les jours à venir.

Notons que le bilan du bureau du CCN sortant a été axé sur le rappel des fonds solidaires du Fonds mondial face au ravage des maladies, les projets financés par le CCN, les activités réalisées dans les domaines des infrastructures, l'opérationnalisation des unités de stockage des médicaments et produits de santé dans les départements, les incinérateurs ainsi que l'aménagement des sièges des programmes de lutte contre les maladies.

Concernant les défis et les enjeux, le bureau du CCN a martelé sur le financement, le respect des engagements de la contrepartie nationale pour la mise en oeuvre des subsides.

Sur le plan de l'élaboration et de la gestion des projets, trois ont été conduits et ont permis la mobilisation d'une enveloppe globale de plus de 90 millions d'euros, soit 59 milliards FCFA. Ces projets ont été financés dans le cadre des mécanismes du Fonds mondial et ont permis de renforcer la réponse nationale.

Le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de la Population, Donatien Mankassa, a indiqué dans son allocution que l'élection a été organisée également pour réaffirmer l'engagement du gouvernement dans le renforcement du système de santé en vue d'une réponse efficace aux défis sanitaires et de la construction de la communauté plus résiliente face aux crises épidémiologiques et sociales que connaît le pays.