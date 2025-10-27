Congo-Brazzaville: Institut national de la statistique - Des chefs d'entreprise sensibilisés à l'utilisation des données statistiques

L'Institut national de la statistique (INS) a organisé, le 24 octobre dernier à Brazzaville, un échange avec les chefs d'entreprise du secteur industriel sur la refonte des indicateurs du pays, à savoir l'Indice de la production industrielle (IPI) et l'Indice des prix à la production de l'industrie (IPPI). Cette initiative vise à créer un cadre de collaboration avec le secteur productif, dans le but d'améliorer la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques d'entreprises.

La rencontre d'échange a réuni des chefs d'entreprise et des acteurs clés du secteur industriel congolais, tous invités à s'impliquer dans le processus de réforme des indicateurs qui gèrent le pouls de l'économie nationale. L'objectif de cette réunion, la première du genre entre l'INS et les industriels, est de contribuer à l'amélioration de la qualité des données collectées auprès des chefs d'entreprise à travers leur sensibilisation à l'importance des statistiques qu'ils fournissent.

En ouverture, le directeur général de l'INS, Stève Bertrand Mboko Ibara, a souligné l'importance des données statistiques dans le management des entreprises, car elles fournissent aux dirigeants les clés d'une prise de décision éclairée et fondée sur des données probantes.

En intégrant des analyses chiffrées, les industriels peuvent non seulement améliorer leur efficacité et leur productivité, mais également gérer de manière proactive les risques et la qualité. Ces outils statistiques facilitent l'analyse des processus opérationnels et permettent aux entreprises de mieux anticiper les tendances du marché. « Votre participation active à la collecte des données permettra de garantir la qualité, la crédibilité et la représentativité des nouveaux indices », a lancé Stève Bertrand Mboko Ibara.

Les deux indices concernés, l'IPI et l'IPPI, jouent un rôle fondamental dans la compréhension et l'évaluation de la performance industrielle. L'IPI mesure la production réelle, tandis que l'IPPI offre des éclairages cruciaux sur l'évolution des prix à la production. D'après Fatoumata Diallo, cheffe de service Analyse conjoncturelle à l'INS, la modernisation de ces deux outils statistiques vise non seulement à harmoniser ces indicateurs avec les standards internationaux, mais aussi à renforcer la fiabilité des données en garantissant une meilleure représentation de la diversité industrielle congolaise.

Les bénéfices de cette initiative ne se limiteront pas aux statistiques. Les entreprises devraient gagner en visibilité et en compréhension grâce à des analyses sectorielles plus rigoureuses. De plus, l'INS a assuré que toutes les informations recueillies seraient traitées avec la plus stricte confidentialité et utilisées uniquement pour des fins statistiques, renforçant ainsi la confiance entre l'institut et les acteurs du secteur.

Cette rencontre a également permis d'aborder les enjeux, les étapes à venir et les impacts attendus de cette réforme, qui devraient influencer l'analyse économique, la politique monétaire et la planification budgétaire au Congo.