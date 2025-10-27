Congo-Brazzaville: Éducation - Espace Opoko distribue des kits scolaires aux enfants autochtones

La vaste campagne de distribution des kits scolaires aux enfants autochtones dans la Lékoumou, la Nkéni-Alima et la Sangha, lancée par l'organisation non gouvernementale (ONG) Espace Opoko depuis le 29 septembre afin de leur permettre de mieux aborder l'année scolaire, a pris fin le week-end dernier dans le département de la Sangha.

Durant plus de trois semaines, l'ONG Espace Opoko a sillonné les routes du Sud au Nord du Congo pour offrir aux enfants autochtones des outils indispensables à leur réussite scolaire. Cette campagne avait pour but de soutenir 1 503 élèves autochtones, du primaire à l'université, dans les départements de la Lékoumou, de la Nkéni-Alima et de la Sangha.

Fondée en 2012, Espace Opoko oeuvre pour l'éducation, la dignité et l'inclusion sociale des peuples autochtones, longtemps marginalisés dans l'accès à l'école et aux services de base. À travers cette campagne, l'organisation entend non seulement lutter contre l'abandon scolaire, mais aussi encourager les familles à scolariser leurs enfants.

Le constat fait lors de cette campagne de distribution des kits scolaires par le chargé de la communication de cette ONG, Alex Zambi, également chef de la délégation, est que dans certaines communautés, les enfants n'ont qu'un seul cahier pour toute l'année et un seul vêtement. Ainsi, la mission de l'ONG était de leur redonner confiance et de leur montrer qu'ils ont, eux aussi, droit à l'avenir.

Il sied toutefois d'indiquer qu'au-delà de la simple distribution de fournitures, l'initiative s'accompagne de programmes d'appui global : logement, nutrition, santé et encadrement pédagogique pour les élèves déplacés vers les centres urbains. L'ONG a également mis en place à Sibiti, chef-lieu du département de la Lékoumou, le premier internat scolaire pour lycéens autochtones du pays. Une structure qui accueille déjà plusieurs dizaines d'élèves autochtones venus de différents départements du pays.

Sur le terrain, les équipes d'Espace Opoko ont fait face à une réalité alarmante, notamment des conditions d'apprentissage encore précaires. Dans certains villages comme Obili, dans la sous-préfecture de Zanaga ( Lékoumou), ou Bené Eniamé, dans le département de la Nkéni-Alima, par exemple, les enfants étudient dans des bâtiments en terre battue transformés en salles de classe, sans tables-bancs ni matériel de base. À Bambama, dans la Lékoumou toujours, un mur d'une salle de classe est sur le point de tomber, présentant un risque énorme pour les enfants.

Plusieurs d'entre eux n'ont pas de pièces d'état civil. Les parents, eux, manquent de moyens pour assurer la scolarité ou la nourriture de leurs enfants. C'est pourquoi, le président de cette ONG, Averty Ndzoyi, souligne que dans ces conditions, le rôle des organisations comme la sienne est vital. « Pour élargir notre action et venir en aide à un plus grand nombre, nous avons besoin du soutien du gouvernement, des ambassades et des partenaires internationaux », a fait savoir le président d'Espace Opoko.

Un appel à la solidarité nationale et internationale

Grâce à des soutiens ponctuels, notamment le programme "Kotonga" de l'ambassade de France au Congo, Espace Opoko a pu garantir un kit scolaire à 926 enfants autochtones dans la Lékoumou, dont 472 élèves supplémentaires intégrés cette année suite à ce partenariat. L'organisation espère désormais étendre ses collaborations afin de pérenniser cette initiative dans d'autres départements. « Nous lançons un appel à tous les acteurs publics, privés, nationaux et internationaux, pour qu'ils nous accompagnent.

Chaque don, chaque appui logistique, chaque collaboration compte. L'éducation des enfants autochtones, c'est l'éducation du Congo tout entier », a signifié Averty Ndzoyi.

L'ONG Espace Opoko a une vision durable pour un Congo plus équitable. Elle prépare un programme de formation à la couture des jeunes femmes autochtones afin de lancer, dans un futur proche, une unité de production de tenues scolaires destinées aux élèves autochtones. Elle souhaite également bâtir des centres éducatifs communautaires, promouvoir la formation professionnelle des jeunes autochtones, et encourager la participation des femmes aux activités éducatives et économiques.

L'organisation que préside Averty Ndzoyi rappelle que l'article 35 de la loi n°5-2011 du 25 février 2011, relative à la promotion et à la protection des droits de la population autochtone, lui un accès équitable à l'éducation. En agissant sur le terrain, Espace Opoko contribue à rendre cette loi vivante et concrète.