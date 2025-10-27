Congo-Brazzaville: Coupe africaine de la Confédération - AS Otohô qualifiée pour la phase de groupes

C'est fait. L'AS Otohô s'est qualifiée pour la phase de poules de la Coupe africaine de la confédération. Déjà vainqueur à l'aller à Maputo 1-0, le club d'Oyo a terminé le travail, le 26 octobre au stade Alphonse-Massamba-Débat, à Brazzaville, en dominant Ferroviario sur un score de 2-0 lors de la manche retour.

L'occasion a été très belle et l'As Otohô l'a bien saisie à un moment important de la rencontre. Les quarante-cinq premières minutes venaient de s'écouler, laissant la place à une petite minute du temps additionnel. Sur la dernière action de cette période, l'AS Otohô obtenAIt un penalty, transformé par Prince Mouandza Mapata (45+1 min). Comme un symbole, c'est l'autre défenseur qui l'a imité sept minutes après la reprise. Charles Atipo, d'une frappe lourde et puissante, a scellé le sort de l'AS Otohô à la 52e minute.

L'équipe d'Oyo retrouve la phase de poules de la Coupe de la Confédération pour la troisième fois de son histoire après les saisons 2021-2019 et 2021-2022 pendant lesquelles elle était éliminée sans atteindre les quarts de finale. Le défi est énorme à présent. Toutefois, le manque de championnat agace déjà en interne comme en témoigne le message véhiculé par les joueurs au terme de la rencontre.

« Le sport occupe une place essentielle dans la vie de le jeunesse congolaise. Aujourd'hui, nous demandons une seule chose, la paix. Car sans la paix, il n'y a pas de terrain. Sans le terrain, il n'ya pas de jeu et sans le jeu nos rêves s'éteignent », ont-ils dit. Charles Atipo a rencnéri: « Le Congo a besoin de sa jeunesse. La jeunesse a besoin de la paix pour faire vivre le sport ».

L'entraîneur de l'As Otohô s'est montré plus préoccupé car, la phase de poules est une compétition très relevée. Sans championnat, la mission devient très difficile en tenant compte des forces en présence.

Outre l'AS Otohô (Congo), les quinze autres équipes et non les moindres ayant assuré leur qualification sont Azam FC de la Tanzanie, Zamalek SC (Egypte), CR Belouizdad (Algérie), Wydad de Casablanca (Maroc), Zesco united (Zambie), USM d'Alger (Algérie), AS Maniema Union (République démocratique du Congo) , Singida Black stars (Tanzanie), Fc San Pedro (Côte d'Ivoire), OCS FC (Maroc), Kaizer Chiefs (Afrique du Sud), Stellenbosch FC (Afrique du Sud), Djoliba AC (Mali), Naibori United FC (Kenya) et Al Masry (Egypte).

« La situation est très compliquée car nous allons jouer la phase de poules et il n'y a pas de championnat sur place. J'irai voir directement mes dirigeants et essayer de faire un planning qui va nous permettre d'avoir la compétition. Pour le démarrage du championnat, nous espérons que les dirigeants vont trouver un terrain d'entente et essayer de mettre le pays devant. Mon seul souci est d'avoir une équipe compétitive pour dignement représenter le pays », a indiqué Sekou Seck, l'entraîneur de l'AS Otohô, à la conférence de presse d'après match sans pourtant bouder son plaisir.

« Aujourd'hui on a eu la qualification pour la phase de poules. C'est quelque chose de très important pour nous car depuis que nous sommes arrivés ici, on a montré aux jeunes que seul le travail peut nous aider à atteindre les objectifs. On est fier de représenter dignement tout le pays », s'est-il félicité.

Le tirage au sort de la phase de groupes à l'issue duquel l'As Otohô connaîtra ses adversaires aura lieu le 3 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud.