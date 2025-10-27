Congo-Brazzaville: Assainissement de la ville - La DGFE appuie les efforts des autorités municipales

L'unité d'assainissement et de protection de l'environnement de la Direction générale des finances et de l'équipement (DGFE) du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation vient de déployer ses engins et ses agents dans plusieurs quartiers de Brazzaville pour appuyer les autorités municipales afin d'accompagner la vision du chef de l'État, consistant à rendre la ville capitale moderne, propre et agréable à vivre.

A l'initiative du directeur général des finances et de l'équipement, le commissaire colonel-major Michel Innocent Peya, et à la sollicitation des habitants, des engins ont été aperçus la semaine dernière dans le 1er arrondissement de Brazzaville, Makélékélé, et 2e, Bacongo. « On ne peut que louer l'initiative. En tout cas, elle est bonne, déjà la saleté nous dérangeait, l'odeur dérangeait les enfants. Rien qu'entendre qu'on est venu enlever les immondices, cela nous fait un grand plaisir, et donc merci à la police qui a pris cette bonne initiative », a encouragé un habitant de Makélékélé.

Cette vaste campagne d'assainissement a déjà touché plusieurs quartiers et arrondissements de Brazzaville. Du centre-ville à Talangaï en passant par Ouenzé, cette action menée à la demande de la population a déjà éloigné de nombreux citoyens du risque des maladies engendrées par l'insalubrité. A Makélékélé, par exemple, au croisement de l'avenue Simon-Kimbangu et du collecteur Zanga dia ba ngombe, les tas d'immondices ont désormais laissé place à un espace salubre, libérant ainsi la voie publique.

« C'est une belle initiative, il faut que cela soit perpétuel. Il suffit de s'organiser et cela ne coûtera rien. Nous avons de l'espace pour essayer d'entasser tout cela. Dans le temps, même l'armée avait la boulangerie », a encouragé à sa manière un autre habitant.

Même son de cloche du côté du marché « Total », à Bacongo, où les agents de la DGFE ont nettoyé complètement l'un des plus grands et fréquentés marchés de Brazzaville. Une opération salutaire qui a suscité l'admiration des commerçants et des riverains. « En tant que jeune congolais, cela fait plaisir de voir des policiers ou un responsable de la police qui a constaté quelque chose et agit dans le bon sens. C'est pour notre bien-être à nous tous. Je suis sûr qu'il n'a pas fait cela seulement pour les habitants de Makélékélé ou de Bacongo.

Le geste posé est à saluer. Nous les encourageons, s'ils peuvent continuer dans cette logique. Cela me fait plaisir de voir le colonel-major Innocent Peya; nous nous félicitons de cette initiative », s'est réjoui, de son côté, un habitant de Bacongo.

En effet, la capitale congolaise avait perdu depuis plusieurs mois son appellation de « Brazza-la-verte ». La verdure des arbres semblait laisser place aux tas d'immondices. Une situation qui a fait réfléchir de nombreux Brazzavillois à l'arrivée de la grande saison des pluies. Le travail d'assainissement entrepris par la société turque Albayrak, en remplacement d'Averda, ne donne pas encore satisfaction.

A en croire des observateurs, l'opération conduite par le directeur général des finances et de l'équipement de la police nationale, sous l'oeil vigilant du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, s'inscrit dans la vision du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui fait de la salubrité urbaine et de la santé publique l'une des priorités nationales. Elle traduit également la volonté des forces de sécurité intérieure de contribuer concrètement à la politique nationale d'assainissement et à la préservation de l'environnement urbain.

« C'est encourageant, qu'ils continuent dans cette lancée. Pour acquérir de tels engins, il faut une attention, c'est pour aider la population. Nous allons reprendre notre première place en matière d'assainissement dans la ville. Nous saluons le président de la République pour les deux actions : l'assainissement par les agents de la DGFE et l'opération en cours par la Direction générale de la sécurité présidentielle », a indiqué un riverain.