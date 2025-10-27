Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le RDP de Jean Bonard Moussodia lance officiellement ses activités

Le président du Rassemblement des démocrates panafricains (RDP-Ma bâ ma nséké), Jean Bonard Moussodia, a annoncé, le 25 octobre au cours d'une conférence de presse animée à Brazzaville, le lancement de la campagne de structuration et d'adhésion à son mouvement sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que dans la diaspora.

Selon le président de la nouvelle formation politique de l'opposition, le lancement de cette double opération annonce la tenue imminente de son 1er congrès national afin de permettre aux militants d'élire librement leurs dirigeants.

« Ce congrès qui s'annonce comme un moment fort de renaissance politique sera l'acte par lequel nous restituerons aux militants le droit qui leur avait été confisqué le 20 décembre 2023, celui de choisir, de décider, de construire ensemble l'avenir suivant le voeu testamentaire légendaire du Battez-vous », a rappelé Jean Bonard Moussodia, ancien compagnon du président fondateur de l'Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki), Guy Brice Parfait Kolelas.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ayant pour idéologie le libéral-humanisme, le RDP se veut être un parti d'opposition de dialogue permanent et de propositions, de solutions et de conviction. « En créant le RDP, nous avons choisi la voie la plus exigeante de la responsabilité, du courage et de la dignité. Nous avons refusé la compromission, rejeté la peur et renoncé à la résignation.

Nous avons décidé de remettre la politique au service de la nation et non des intérêts personnels. J'en appelle à vous de toutes conditions, ce parti n'est pas le mien, il est le vôtre, il est celui du peuple congolais », a-t-il déclaré. Il a pris solennellement l'engagement de mener ce combat avec loyauté, intégrité et détermination, car, pense-t-il, l'heure n'est plus aux lamentations stériles, mais à la reconstruction.

Se refusant d'être une énième formation venue enrichir la longue liste des partis politiques au Congo, le RDP se dit être un mouvement de refondation nationale dont la vision globale s'articule autour de cinq piliers fondamentaux. Il s'agit notamment de la rupture avec les pratiques de gestion et politiques malsaines ; le rassemblement de toutes les forces vives de la nation ; l'ancrage démocratique, humaniste et panafricain ; la justice sociale et la diversification économique.

« Notre vision dépasse les clivages ethniques, régionaux et partisans. Nous voulons un Congo uni, où chaque citoyen se sente d'abord Congolais avant de se revendiquer d'une ethnie ou d'un département », a dévoilé Jean Bonard Moussodia.

Guy Brice Parfait Kolelas, « Guide idéologique »

Désiré d'incarner l'exigence du renouveau, le RDP ma bâ ma nséké a résolu d'élever le feu Guy Brice Parfait Kolelas au rang de « Guide idéologique », estimant que le combat du président fondateur de l'UDH-Yuki pour la démocratie et la dignité a marqué sa conscience politique. Justifiant son départ de l'UDH-Yuki, Jean Bonard Moussodia a indiqué que le parti fut détourné de sa mission première par des « ambitions personnelles, des calculs de pouvoir et des compromissions qui ont vidé la maison Yuki de son âme ».

Il a rappelé, en effet, que le congrès extraordinaire du 20 décembre 2023, qui aurait dû consacrer la continuité du projet du fondateur de l'UDH-Yuki, a été détourné, trahi. Le dialogue tenté et la réconciliation interne prônée ont rencontré le mépris, la manipulation et la volonté manifeste de confisquer un héritage qui appartient à tout un peuple. Ainsi, l'idéal du combat de feu Guy Brice Parfait Kolelas semblait aller à la dérive, a étayé Jean Bonard Moussodia.

« Face à cette situation, nous avons pris une décision douloureuse mais nécessaire de quitter cette formation politique, non pas par ambition personnelle, mais par fidélité à l'idéal que nous avons juré de défendre. Pour poursuivre le combat politique de mon ami et frère Guy Brice parfait Kolelas, caractérisé par son idéologie et ses idées nobles visant le développement intégral du Congo, nous avons, le 14 novembre 2024, dans un élan collectif, lucide et solidaire, quitté ce parti devenu politiquement répulsif, moralement dévoyé et idéologiquement vidé de sa substance originelle pour ne pas trahir sa mémoire et le sens même de son sacrifice », a conclu le président du RDP.