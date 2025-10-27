Sénégal: Le lycée de Kounoune inauguré et celui de Sangalkam réhabilité

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a inauguré le 25 octobre courant, le nouveau lycée de Kounoune et visité celui de Sangalkam qui a été réhabilité. Ces deux établissements modernes, équipés et fonctionnels, ont été entièrement financés par l'État pour un investissement global de 736.635.000 de FCfa.

La carte scolaire s'élargit pour la commune de Sangalkam. Après l'inauguration en début octobre des écoles élémentaires de Lébougui Dubaï et des Almadies 2, deux lycées, notamment celui de Sangalkam et de Kounoune ont été à l'honneur le 25 octobre dernier. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy.

Lors de son allocution, il a souligné que deux établissements « modernes et fonctionnels » viennent enrichir le patrimoine éducatif de notre pays et renforcer l'offre publique d'éducation dans le département de Rufisque. Il a tenu à saluer la rigueur et la célérité dans l'exécution des travaux et le respect des délais. Selon le ministre, c'est un défi qui est rarement relevé dans le domaine des infrastructures publiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Seuls 10 mois ont été nécessaires pour la livraison du lycée de Kounoune, dont le coût s'élève à plus de 420 millions de FCfa et qui comprend : deux blocs pédagogiques (16 classes), un administratif, une bibliothèque, une salle informatique, une cafétéria, des espaces d'hygiène moderne et un terrain multifonctionnel. « Cette plateforme illustre la volonté du gouvernement de faire de la rapidité d'exécution et de la qualité des ouvrages publics un marqueur fort de sa gouvernance », indique-t-il.

Dans la perspective de la société éducative, le ministre a sensibilisé les acteurs éducatifs à adopter une approche prospective pour adapter l'éducation et la formation des apprenants. En ce sens, il a lancé une invite aux parents d'élèves à davantage cultiver chez leurs enfants les valeurs. Le maire de Sangalkam, Alpha Bocar Khouma, s'est réjoui de cette double inauguration qui vise à renforcer la carte scolaire dans sa commune qui connait une croissance démographique soutenue.

« Ces deux lycées vont contribuer à l'amélioration qualitative des enseignements-apprentissages par la réduction des effectifs dans les salles de classe », estime-t-il. Le maire a également salué le dynamisme et la réactivité des autorités étatiques concernant l'achèvement du lycée de Sangalkam et la construction, en un temps record, du lycée moderne de Kounoune (10 mois).

« Depuis votre nomination à la tête du Men, votre action vous a permis de tourner la page du régime précédent qui a mis presque une décennie pour faire sortir de terre les premiers bâtiments et blocs administratifs du lycée de Sangalkam », précise-t-il. Le maire, au-delà de réaffirmer la place centrale que la commune de Sangalkam accorde à l'éducation et à la formation, appelle la communauté à s'approprier ces deux lycées.