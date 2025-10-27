Sénégal: Week-end ses Lions - Le Top 7 des meilleures performances

De l'Angleterre à la Serbie, en passant par la France, plusieurs footballeurs sénégalais se sont illustrés ce week-end sur les pelouses européennes. Retour sur les sept Lions qui ont brillé, avec en tête un Pape Matar Sarr décisif et déterminé à Tottenham.

Le meilleur joueur de la semaine : Pape Matar Sarr

Pape Matar Sarr est celui qui a définitivement scellé le sort des Toffees de Gana Gueye et d'Iliman Ndiaye, en inscrivant le troisième but des Spurs à la 89e minute sur un service de l'attaquant brésilien Richarlison. Il a ensuite envoyé un message clair à son coach Thomas Frank après son but.

Le milieu de terrain sénégalais vit des jours compliqués à Londres. Il a complètement disparu du onze des Spurs ces dernières semaines malgré un début de saison canon. Interrogé sur la situation de son milieu de terrain, Thomas Frank avait déclaré en conférence de presse d'avant-match que c'était uniquement « dû à la concurrence » et que « d'autres joueurs ont bien joué ». Des propos qui confirment que le coach a tout simplement préféré d'autres joueurs tels que Xavi Simons ou encore Rodrigo Bentancur à sa place.

Pape a préféré attendre ce dimanche face à Everton pour régler ses comptes avec son coach. Comme attendu, il a une nouvelle fois démarré la rencontre sur le banc, avant d'entrer en jeu à la 78e minute et de sceller le destin des Toffees en marquant le troisième but des Spurs dix minutes plus tard.

À chaque fois qu'il marque, on avait l'habitude de voir le milieu de terrain afficher toute sa joie, avec un grand sourire innocent de jeune talentueux qui ne veut que jouer au football et y prend énormément de plaisir. Mais cette fois-ci, c'est un visage fermé qu'il a affiché, comme s'il venait de marquer contre son camp. Un message clair envoyé à son coach.

Pape Matar Sarr compte désormais 2 buts et 2 passes décisives en 8 matchs de Premier League, dont seulement 4 titularisations.

Il n'est pas content de sa situation et l'a montré. Ce but devrait ouvrir les yeux de son coach, qui pourrait enfin lui accorder plus de minutes -- des minutes qu'il mérite amplement.

2e- Demba Seck brille en Pologne

Depuis qu'il a rejoint le Partizan Belgrade, Demba Seck ne cesse d'impressionner. Ce vendredi face à Mladost Lucani, il a été décisif à deux reprises. Après avoir délivré une passe décisive à l'attaquant Andrej Kostic à la 59e minute, il a inscrit le troisième but des siens à la 84e minute sur un service de Bibras Natcho. Demba a également réussi 4 dribbles dans le match.

Le Partizan recolle à son rival, l'Étoile Rouge, et revient à seulement un point de la première place.

L'attaquant sénégalais retrouve des couleurs en Serbie : il a été décisif 7 fois en 1020 minutes (3 buts et 4 passes décisives). Il se relance enfin et de la meilleure des manières.

Aliou Cissé l'avait sorti de nulle part et lui avait offert quelques minutes face à la Bolivie en amical en 2022 (victoire des Lions 2-0). Il n'avait disputé que 16 minutes mais son entrée avait beaucoup plu aux Sénégalais qui avaient envie de le revoir. Sauf que ce sera la seule et unique fois qu'il portera le maillot national.

Son aventure avec les Noirs et Blancs démarre de la meilleure des manières et semble enfin lancer sa carrière au niveau que beaucoup espéraient.

C'est un profil très rare sur lequel le Sénégal peut compter : un joueur offensif gaucher doté d'une grosse palette technique -- on n'en a plus vu depuis un certain Khalilou Fadiga.

3e- Moussa Niakhaté décisif face à Strasbourg

Le défenseur central de l'Olympique Lyonnais vit véritablement la meilleure période de sa carrière avec les Gones. Ce dimanche face au Racing Club de Strasbourg, alors que Lyonnais et Alsaciens se dirigeaient vers un nul (1-1), l'ancien joueur de Nottingham Forest a délivré une passe décisive au jeune attaquant portugais Alfonso Moreira, qui a offert la victoire aux Gones.

Niakhaté a été infranchissable : aucun dribble concédé, 4 duels gagnés, 3 ballons récupérés, 4 dégagements et 2 tacles. Une performance exceptionnelle du défenseur sénégalais, qui voit enfin la lumière au bout du tunnel et s'est fait accepter pour de bon par le public lyonnais.

Les critiques étaient nombreuses sur Moussa Niakhaté; certains estimaient que son prix n'était pas à la hauteur de ses prestations. Il a su les faire taire dans le plus grand des calmes. C'est un amoureux du travail, un fou de football et un joueur de caractère doté d'une grande volonté. Il ne peut que triompher. Il est définitivement à son prime, et tant mieux pour le Sénégal à l'approche de la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2026.

4e- Malick Thiaw en taille patron face à Fulham

Le défenseur central sénégalais a pris ses marques et s'est complètement installé dans la défense des Magpies -- et il n'est pas prêt d'en sortir. Titularisé une nouvelle fois face à Fulham, l'ancien joueur du Milan AC a disputé l'intégralité de la rencontre : 8 duels gagnés sur 9, 74 ballons touchés, 57 passes réussies sur 63, 6 ballons récupérés, 3 dégagements, 4 longues passes réussies et 2 tacles.

Newcastle s'est imposé 2-1 et s'est relancé après la douche froide subie à l'American Express Stadium le week-end dernier face à Brighton.

Eddie Howe tient son roc, et bientôt ce sera au tour de Pape Thiaw, car Malick Thiaw aurait donné son accord au sélectionneur sénégalais pour rejoindre les Lions, mais des soucis administratifs l'empêchent pour l'instant de figurer sur la liste.

5e- Dion Lopy, plus haut que la deuxième division espagnole

Le milieu de terrain sénégalais s'est une nouvelle fois illustré en deuxième division espagnole avec une belle prestation face à Castellón ce dimanche. Dion Lopy était partout, ne ménageant aucun effort. Il a été le joueur qui a créé le plus d'occasions (3), gagné le plus de duels (11), effectué le plus de tacles (7) et récupéré le plus de ballons (9). Il a aussi réussi deux dribbles.

Une prestation exceptionnelle de l'ancien capitaine des Lionceaux (U23) qui montre semaine après semaine que son niveau dépasse la deuxième division espagnole et de loin.

Almería occupe actuellement la troisième place du classement avec 19 points à seulement deux points du leader, le Racing Santander.

6e- Ousmane Diao brille au Danemark

Sans bruit, loin des projecteurs, il est pourtant difficile que les performances de Ousmane Diao passent inaperçues. Il est tout simplement très fort et l'a encore prouvé ce week-end.

Ce dimanche, alors que Midtjylland se déplaçait à Fredericia, le défenseur central sénégalais a encore sorti une masterclass : une passe décisive, 9 ballons récupérés, 4 duels gagnés, 4 interceptions, 5 dégagements et 2 tacles réussis. Une prestation plus que parfaite du défenseur central sénégalais de 21 ans.

Formé à l'académie Darou Salam, Ousmane Diao continue d'impressionner au Danemark dans le plus grand des calmes. Il revient pourtant d'une terrible blessure qui l'avait éloigné des pelouses plus de deux mois, lui faisant rater la pré-saison mais surtout un potentiel transfert vers un club plus ambitieux cet été.

Ousmane semble n'avoir gardé aucune séquelle et est en pleine forme. Il a rapidement regagné sa place dans le onze de Midtjylland, fait partie des meilleurs défenseurs du championnat danois, et même des meilleurs buteurs de l'Europa League avec 2 buts.

Des prestations qui pourraient pousser Pape Thiaw à le convoquer pour la première fois en novembre, à l'occasion de la rencontre amicale face au Brésil.

7e- Krépin Diatta, la renaissance du Lion

Krépin Diatta a encore sorti une grosse prestation ce week-end lors du match qui opposait l'AS Monaco au Toulouse FC. Il a été au four et au moulin, ne ménageant aucun effort. Krépin a disputé l'intégralité du match avec à la clé : 7 duels gagnés, 7 ballons récupérés, 5 tacles effectués et 3 occasions créées, dont une très grosse.

Suite à cette victoire, l'AS Monaco se relance de la meilleure des manières après une période très compliquée. Leur dernière victoire remontait au 21 septembre face au FC Metz en Ligue 1 (5-2). Le club de la Principauté occupe désormais la sixième place avec 17 points, à seulement 3 points du leader, le Paris Saint-Germain, qui en compte 20.