Tunisie: Transport aérien, financement, réformes - Les priorités de Dorra Miled pour relancer le tourisme

Le secteur du tourisme en Tunisie a manqué plusieurs opportunités en raison des difficultés liées au transport aérien, a déclaré la présidente de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie (FTH), Dorra Miled. Elle a souligné la nécessité de développer et d'assouplir les accords conclus dans ce domaine entre les pays afin de renforcer la connectivité et d'améliorer la compétitivité de la destination tunisienne.

S'exprimant en marge d'une conférence organisée dans le cadre du Forum international des montgolfières et planeurs Djerba-Douz-Tozeur (25 octobre - 1eᣴ novembre), Miled a mis en avant le fort potentiel du tourisme dans le sud tunisien, où la saison pourrait s'étendre sur toute l'année.

Elle a estimé que le transport aérien constitue un secteur prioritaire nécessitant des solutions urgentes pour dynamiser le tourisme, parallèlement à la maîtrise de l'énergie, à l'amélioration de la qualité des services et à la formation professionnelle spécialisée.

La présidente de la FTH a également évoqué la situation des hôtels fermés dans plusieurs régions touristiques pour des raisons structurelles, notamment l'endettement et la faible capacité d'accueil, en particulier dans les zones non balnéaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a rappelé que le livre blanc du tourisme, présenté en 2011 par les professionnels et prévoyant la création d'un Fonds pour le tourisme destiné à restructurer les établissements hôteliers, est resté lettre morte.

Dorra Miled a ainsi appelé à une nouvelle réflexion sur la mise en place d'un mécanisme financier innovant, à l'image de ce qui a été fait dans d'autres pays concurrents, pour soutenir les établissements en difficulté.

Elle a souligné l'urgence d'un dialogue sérieux entre l'État, le secteur financier et les investisseurs, en vue d'apporter un soutien concret au secteur et de revoir certains textes législatifs.

Enfin, elle a insisté sur la nécessité d'une volonté politique claire, d'objectifs précis et d'un calendrier de travail pour concrétiser les réformes indispensables. La FTH, a-t-elle ajouté, reste ouverte au dialogue et à la coopération entre les secteurs public et privé pour relancer durablement le tourisme tunisien.

À noter qu'une conférence sur le tourisme a été organisée à l'ouverture du forum, abordant plusieurs questions liées au développement du secteur, dont le transport régional.