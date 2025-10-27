Tunisie: Report de l'examen de l'affaire de complot contre la sûreté de l'Etat

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près la Cour d'appel de Tunis a décidé de reporter l'examen de « l'affaire de complot 1 » au 17 novembre prochain.

Les raisons: convoquer les autres accusés en état de liberté et statuer, lors de la prochaine séance, sur les recours présentés par la défense, indique une source judiciaire.

La Cour d'appel avait fixé, à la fin de la semaine écoulée, une première audience pour ce lundi 27 octobre, selon les avocats de la défense.

La même source judiciaire a précisé à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), ce lundi, que les demandes de la défense portaient essentiellement sur l'annulation de la décision de tenue de l'audience à distance pour les détenus, l'examen des requêtes de mise en liberté et la convocation des autres accusés en état de liberté.

Al Joumhouri avait appelé toutes les forces vives de la société civile, les partis et les organisations à participer à un rassemblement de solidarité organisé par la Coordination des familles des détenus, ce lundi matin devant le tribunal de première instance de Tunis.

Des membres de familles des détenus et des représentants de partis politiques se sont rassemblés devant le tribunal, réclamant la comparution des détenus afin que le procès se tienne en présentiel,.

Ils ont scandé des slogans tels que « l'audience en présentiel est un droit, pas une faveur », estimant qu'« il n'est pas légal de fixer une audience sans informer les avocats et sans envoyer de convocation à ceux qui sont en liberté ».

Le tribunal de première instance de Tunis a prononcé, le 18 avril 2025, des peines de prison à l'encontre de 40 accusés dans « l'affaire de complot 1 ».

Les peines allant de 4 à 66 ans de réclusion.