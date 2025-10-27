Tunisie: Accord de prêts personnels - La Poste tunisienne met les choses au clair

27 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Poste tunisienne a démenti, dans un communiqué publié lundi 27 octobre sur sa page officielle Facebook, les informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état de l'octroi de petits prêts à ses clients.

L'institution a précisé qu'elle ne dispose d'aucune autorisation pour accorder des prêts, quel qu'en soit le type, et qu'elle n'offre pas ce service.

La Poste tunisienne a par ailleurs appelé les citoyens à vérifier l'exactitude des informations circulant en ligne avant de les partager, rappelant qu'elle publie toutes ses annonces officielles exclusivement sur ses canaux de communication officiels.

