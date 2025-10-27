Tunisie: Général Chaabani - « 50% des trottoirs sont occupés illégalement »

Le Général Haithem Chaabani, chef de la branche Centre-Ouest de la Sécurité Routière, a affirmé ce lundi 27 octobre 2025 dans l'émission « Sabah Ennes » que 50 % des trottoirs de Tunis sont impraticables et inutilisables, selon la dernière étude de l'Observatoire National de la Sécurité Routière.

Le Général Haithem Chaabani a expliqué que 50 % des trottoirs sont occupés, que ce soit par une voiture ou par des commerces, soulignant que 42 % d'entre eux sont excessivement occupés par des magasins, des restaurants et des cafés.

Il a ajouté que la loi réglemente la manière d'utiliser les trottoirs, mais qu'elle n'est ni respectée ni appliquée, précisant : « Les amendes financières contre tout véhicule occupant le trottoir s'élèvent à 330 dinars, et tout arrêt dans un lieu entravant la circulation est passible d'une amende de 220 dinars. »

Il a également évoqué les panneaux publicitaires, qui sont réglementés par la loi n° 408 de 2012 et dont les conditions portent sur les couleurs et les lumières utilisées afin de ne pas distraire l'attention du conducteur, signalant que leurs amendes dépassent les 2200 dinars.

Dans ce contexte, le Général Chaabani a appelé à la nécessité d'appliquer la loi pour protéger les piétons.