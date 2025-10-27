Tunisie: Général Chaabani - « 50% des trottoirs sont occupés illégalement »

27 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Général Haithem Chaabani, chef de la branche Centre-Ouest de la Sécurité Routière, a affirmé ce lundi 27 octobre 2025 dans l'émission « Sabah Ennes » que 50 % des trottoirs de Tunis sont impraticables et inutilisables, selon la dernière étude de l'Observatoire National de la Sécurité Routière.

Le Général Haithem Chaabani a expliqué que 50 % des trottoirs sont occupés, que ce soit par une voiture ou par des commerces, soulignant que 42 % d'entre eux sont excessivement occupés par des magasins, des restaurants et des cafés.

Il a ajouté que la loi réglemente la manière d'utiliser les trottoirs, mais qu'elle n'est ni respectée ni appliquée, précisant : « Les amendes financières contre tout véhicule occupant le trottoir s'élèvent à 330 dinars, et tout arrêt dans un lieu entravant la circulation est passible d'une amende de 220 dinars. »

Il a également évoqué les panneaux publicitaires, qui sont réglementés par la loi n° 408 de 2012 et dont les conditions portent sur les couleurs et les lumières utilisées afin de ne pas distraire l'attention du conducteur, signalant que leurs amendes dépassent les 2200 dinars.

Dans ce contexte, le Général Chaabani a appelé à la nécessité d'appliquer la loi pour protéger les piétons.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.