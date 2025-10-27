Tunisie: En 2026, 1000 logements seront disponibles en location-accession

Le ministre de l'Équipement, Salah Zouari, a expliqué dans une déclaration à Mosaïque, ce lundi 27 octobre 2025, que le mécanisme de la « location-accession » inclus dans le projet de loi de finances 2026 permettra aux salariés d'acquérir des logements, indiquant que l'État a alloué une somme de 25 millions de dinars pour démarrer la réalisation de ce programme.

Le ministre a précisé que son ministère a finalisé toutes les procédures relatives à la mise à disposition des terrains destinés à ce projet pour un dinar symbolique.

Il a ajouté que le montant de 25 millions de dinars est un budget d'équilibre pour lancer le projet, confirmant la possibilité de le renforcer par d'autres montants en fonction de l'avancement des travaux.

Le système de « location-accession » est un mécanisme de financement immobilier visant à permettre aux citoyens, en particulier ceux à revenus faibles et moyens, de devenir propriétaires d'un logement après une certaine période de location. Le locataire paie des mensualités de loyer qui comprennent une partie du prix du bien, et à la fin de la période convenue, le bien devient sa propriété.

Le ministre de l'Équipement a confirmé que le projet de location-accession comprend la construction de 1 000 nouveaux logements sur des terrains dédiés, permettant à de nombreux salariés bénéficiant du Salaire Minimum Garanti (SMIG) de jouir d'une priorité d'acquisition de logement dans le cadre de ce mécanisme.

Le ministre a indiqué que son ministère travaille à la création de 1 000 unités de logement au cours de l'année prochaine, qui seront allouées à la location-accession dans les différents gouvernorats de la République, tout en s'efforçant d'établir de nouveaux programmes dans le cadre de ce projet dans chaque gouvernorat.

Il a également mentionné que son ministère a commencé à mettre en oeuvre la deuxième génération du programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers résidentiels. Ce programme conduira à l'amélioration des conditions de vie des citoyens dans 160 quartiers résidentiels répartis dans 99 municipalités, pour un coût estimé à près de 868 millions de dinars. Ceci se fera par l'aménagement des infrastructures (assainissement, drainage des eaux pluviales, réhabilitation des routes et éclairage public), la construction d'équipements collectifs (sportifs, culturels et pour la jeunesse), l'amélioration des logements et la construction d'espaces industriels, économiques et artisanaux.

Enfin, Zouari a indiqué que l'État a alloué des crédits d'une valeur de 700 millions de dinars pour la création de 5 100 logements dans le cadre du programme de logement privé.