Tunisie: El Hamma (Gabès) - Les préparatifs sont lancés pour la saison des cures thermales

Le thème des préparatifs pour la nouvelle saison de balnéothérapie par les eaux minérales chaudes était au centre d'une séance de travail tenue hier, dimanche, au siège de la délégation d'El Hamma, sous la supervision du gouverneur de Gabès, Ridha Nasri.

La réunion, qui a regroupé les autorités locales, les délégations régionales du tourisme et de la culture, ainsi que les propriétaires d'établissements de cure thermale, a abordé les problématiques rencontrées dans le secteur. Parmi celles-ci figurent le manque de parkings pour les bus touristiques et la faible capacité d'hébergement touristique dans la région.

L'occasion a également permis de souligner la nécessité d'accorder davantage d'attention à la propreté de la ville d'El Hamma, de poursuivre les efforts déployés pour lutter contre le phénomène de l'étalage anarchique et d'œuvrer à la mise à disposition de parkings pour les bus touristiques.

Il a été décidé d'élaborer un programme d'animation culturelle à El Hamma, notamment durant les vacances, et d'organiser une journée d'investissement dans le secteur touristique afin d'encourager les porteurs de projets à créer des unités touristiques qui contribueront à développer la capacité d'hébergement dans la région.

La ville d'El Hamma est considérée comme une destination majeure pour le tourisme de santé en raison des nombreux bienfaits pour la santé de ses eaux minérales chaudes, ce qui en fait un lieu de cure pour un grand nombre de citoyens venant de différents gouvernorats de la République, ainsi que de Libye et d'Algérie.