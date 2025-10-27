Tunisie: Le salon International des Études à l'Étranger se tient le 10 novembre prochain

Tunis abritera le 10 novembre prochain le Salon International des Études à l'Étranger. Celui-ci s'adresse aux nouveaux bacheliers et aux diplômés universitaires souhaitant poursuivre leurs études en Master ou en Doctorat, comme l'a indiqué Nour El Houda Oueslati, chargée de l'orientation des étudiants souhaitant étudier à l'étranger.

Mme Oueslati a souligné, lors de sa participation à l'émission « Sabah Ettounssia », que le Salon permettra aux personnes intéressées par les études à l'étranger et à leurs parents de prendre connaissance des spécialités et des universités disponibles à l'étranger ainsi que du coût des études, et ce, en présence des représentants d'universités de plusieurs pays tels que le Canada, la Russie, la Turquie et la Roumanie.

Elle a confirmé que l'accès à ce Salon est gratuit et nécessite une inscription en appelant le numéro 22 345 845.