Tunisie: Une délégation de la BERD rencontre le ministre de l'Économie pour discuter du plan 2026-2030

27 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a reçu ce lundi 27 octobre une délégation de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), composée de plusieurs conseillers du conseil d'administration, actuellement en visite de travail en Tunisie.

Les discussions ont porté sur les axes de coopération financière et technique existants entre la Tunisie et la BERD, ainsi que sur les perspectives de leur renforcement dans les années à venir. Lors de la rencontre, à laquelle a participé la directrice du bureau de la BERD à Tunis, Nodira Mansurova, Samir Abdelhafidh a exprimé sa satisfaction quant au niveau des relations bilatérales et son engagement à les consolider davantage, tout en diversifiant les domaines de coopération dans le cadre du Plan de développement 2026-2030.

Emily Keenan, cheffe de la délégation, a souligné que cette visite vise à suivre de près le déroulement des différents programmes de coopération et à mieux comprendre les orientations et priorités de développement pour la période à venir, afin de faciliter une coordination efficace dans la préparation des futurs programmes de travail.

