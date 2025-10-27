Tunisie: Ben Arous - Les clubs sportifs pénalisés par la gestion des infrastructures sportives

Les clubs sportifs du gouvernorat de Ben Arous font face à de sérieuses difficultés en raison de la gestion des infrastructures de la région, notamment les complexes de Radès et de Borj Cédria.

Bien que le gouvernorat abrite certains des plus grands complexes sportifs du pays, ces équipements ne bénéficient pas prioritairement aux clubs locaux. Les équipes de Hammam-Lif, Mégrine et Ben Arous se voient régulièrement privées de leurs stades pendant les week-ends, contraignant leurs matchs à être programmés le lundi, en plein jour ouvrable et scolaire.

Cette situation a des conséquences directes sur les recettes de billetterie, la mobilisation des supporters et, plus largement, sur les performances sportives des clubs, privés de repos équitable avant les prochaines journées de championnat.

Les dirigeants et acteurs du sport local appellent à une révision urgente de cette organisation afin de garantir des conditions équitables pour toutes les équipes et de soutenir les clubs qui encadrent des milliers de jeunes dans la région.