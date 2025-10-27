Tunisie: Nabeul - La récolte des agrumes s'annonce prometteuse avec 270 000 tonnes prévues

La saison de récolte des agrumes a débuté dans le gouvernorat de Nabeul, qui représente 75 % de la production nationale, avec des prévisions de production de 270 000 tonnes, selon le président de l'Union locale de l'agriculture et de la pêche à Beni Khalled, Bachir Aounallah.

Il a précisé que les premières indications sont encourageantes, le niveau de production étant comparable à celui de la saison précédente, avec une possible légère hausse d'environ 10 %. La récolte est jugée excellente et prometteuse, malgré un recul observé dans la production de certaines clémentines, notamment la variété Madalina.

Cependant, le démarrage de la récolte de variétés précoces au cours des deux dernières semaines a été ralenti par des contraintes liées aux contrôles routiers stricts, limitant la circulation des agriculteurs et la commercialisation de leurs produits sur les marchés intérieurs.

Bachir Aounallah a appelé à l'exemption du secteur des agrumes des dispositions du décret n° 47 de 2022, qui modifie la loi n° 86 de 1994 sur les circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également souligné les difficultés rencontrées par les producteurs, dues à la rareté des ressources en eau et au poids des taxes sur les intrants agricoles, qui peuvent atteindre 22 %, entraînant une hausse des coûts de production et un endettement croissant des agriculteurs.

Il a insisté sur la nécessité de relancer les coopératives de services agricoles, essentielles pour soutenir les producteurs et mieux gérer la production.