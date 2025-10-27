Les habitants de la commune rurale de Karantaba dans l'est de la région de Sédhiou ont gratuitement consulté hier, dimanche 26 octobre, l'ophtalmologue commis par l'association dénommée Nouvelles Technologies pour le Climat (NTC). Plusieurs pathologies oculaires sont décelées, des paires de lunettes offertes et des conseils pratiques prodigués aux patients. D'autres opportunités sont aussi annoncées toujours dans le cadre du soutien social aux communautés de base.

Cette journée de consultations gratuite est une initiative de l'association dénommée Nouvelles Technologies pour le Climat (NTC). Au moins, soixante personnes sont reçues par l'ophtalmologue et différentes pathologies oculaires en sont décelées. « Déjà, à 17 heures ce dimanche, nous en sommes à 46 personnes consultées dont 31 femmes. Les pathologies les plus courantes sont les glaucomes à angle ouvert, les conjonctivites et les cataractes. Quatre personnes ont une prescription d'ordonnance pour des presbyties », a fait savoir Lucien Mané, l'ophtalmologue qui a assuré les consultations.

Et de poursuivre : « un sujet âgé de 58 ans a bénéficié d'une paire de lunettes +2-50, le reste, environ neuf personnes ont besoin d'un suivi et non des lunettes contre la myopie. Nous leur avons donné rendez-vous à Sédhiou pour ce suivi médical ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Karamba Touba Dramé, originaire du village voisin de Diareng et âgé de 58 ans, est le bénéficiaire de la paire de lunettes +2-50. Il déclare être très satisfait de cette prestation décentralisée à Karantaba : « je croyais avoir perdu mes fonctions visuelles car je ne voyais plus rien. Mais avec cette belle opportunité offerte par le NTC, je retrouve largement la vue. Je suis très satisfait et je les remercie » dit-il.

Dans ce même registre de satisfaction, Youssouph Dramé le représentant local du NTC à Karantaba a expliqué que « la commune rurale de Karantaba est très enclavée. Bénéficier d'une consultation en ophtalmologie relève d'un véritable parcours du combattant et encore que c'est gratuit. C'est sans doute une grande opportunité de santé pour nos concitoyens. L'association NTC a vraiment soulagé les populations » souligne-t-il.

Pour sa part, Mamadou Lamine Cissé, le chargé de projet de Nouvelles Technologies pour le Climat (NTC), a exprimé toute leur disponibilité à accompagner les communautés : « nous tenons à remercier chaleureusement NTC France à travers la personne de Mme Laurence Beauchard, la présidente, et M. Christophe Mureau, le secrétaire général de l'association, Mabalomusic221 et l'association socio-éducative de Karantaba ainsi que l'opticien qui a assuré les consultations.

En fin novembre prochain, NTC France organisera une journée de consultation à l'école Mamadou Gassama de Ziguinchor avec la participation des écoliers de France de Mariam Makéba ainsi que certains de leurs professeurs », a indiqué Mamadou Lamine Cissé, le chargé de projet de NTC.

Il ajoute qu'une autre école primaire française du village de Loiret Griselles participera à une autre mission pédagogique avec une école primaire de Casamance à savoir Saint Sacrement de Ziguinchor dans le cadre de l'accompagnement des communautés des régions du sud du Sénégal.