Sénégal: Mayacine Mar ancien DTN - « Je n'ai plus à rien à prouver »

« J'avoue que j'ai donné ma vie et tout ce qu'il fallait pour assurer et assumer ce poste durant toutes ces années. Très sincèrement, je n'ai plus rien à prouver dans cette fonction car je me suis investi à fond ».

« Le président de la Fédération ne veut pas me lâcher. Il souhaite que je continue à l'accompagner dans le travail et cela me permet de prendre un peu de hauteur. Je cède donc le poste de directeur technique national pour assumer désormais un rôle de stratège, chargé des orientations stratégiques du mouvement du football, notamment sur la stratégie des équipes nationales et le développement du football. Je travaillerai avec lui en tant que conseiller pour continuer à apporter mon expérience. Je cède ce poste en toute sérénité car je crois avoir assez duré et accompli la mission qu'on m'avait confiée ».

« Tout n'a pas été parfait mais j'ai fait de mon mieux. J'ai mis en place un système de travail dans tous les domaines liés à la formation des cadres. J'ai signé les conventions de formation pour les licences B et A, et aujourd'hui, nous formons des entraîneurs jusqu'au niveau licence B. J'ai aussi initié le système de catégorisation des académies, désormais classées en catégories A, B et C, une première au Sénégal ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« J'ai également porté un projet de création de six pôles de développement à travers le pays, financé à hauteur de 250 milliards par la FIFA. Sur le plan des compétitions et des équipes nationales, nous avons instauré un système de compétitivité pour les entraîneurs, ce qui a permis au Sénégal de briller sur la scène africaine ».

« En ce qui concerne le football local, j'ai contribué à la réforme du championnat. À mon arrivée, il n'existait que deux divisions : la ligue professionnelle et la ligue amateur. J'ai proposé une pyramide à cinq niveaux : division nationale, national 2, national 1, ligue 2 et ligue 1. Cette structure permet désormais une meilleure progression des clubs. »

« Je suis expert FIFA depuis 2009 et j'interviens pour la formation des formateurs d'entraîneurs à travers tout le continent africain. Je reviens d'une mission d'évaluation de nos formateurs et je serai bientôt au Maroc, puis en Afrique de l'Est, pour poursuivre ce travail. »

« Il est donc normal que je prenne un peu de recul pour mieux assumer cette expérience à l'échelle du continent. Le président de la Fédération m'a déjà mis en contact avec plusieurs autres fédérations africaines qui sollicitent mon expertise pour structurer leur football. »

« Le travail qui m'attend est immense, mais je resterai disponible pour accompagner celui qui me succédera à la DTN afin d'assurer la continuité. Je lui souhaite de réussir, de travailler dans la stabilité et de s'inscrire dans la durée, sur deux ou trois mandats, pour consolider les bases que nous avons posées ».