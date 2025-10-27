Sénégal: Abdoulaye Saydou Sow, nouveau SG de la FSF - « Continuer à servir le football »

« Après avoir rendu grâce à Dieu, je tiens à remercier le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, pour sa confiance, ainsi que le Comité exécutif qui a ratifié sa proposition. C'est une nouvelle mission qui m'est confiée, après avoir été président de Ligue, vice-président de la Fédération et président de la Ligue de football amateur. Je me retrouve aujourd'hui sur une autre station, plus administrative, en adéquation avec mon profil et ma volonté de continuer à servir le football ».

« Je l'avais d'ailleurs dit : poste ou pas, je suis engagé à accompagner le président Abdoulaye Fall dans l'exécution de ses missions. Aujourd'hui, il estime que c'est à ce niveau que je peux le mieux l'accompagner. J'accepte donc cette responsabilité avec fierté, en sachant que c'est un vrai sacerdoce, un défi collectif pour toute l'administration du football -- du petit club de l'intérieur du pays aux clubs de Ligue 1, en passant par les Ligues régionales et la Fédération ».

« Je sais pouvoir compter sur un personnel compétent avec lequel nous mettrons en oeuvre la politique définie par le président de la Fédération ».

« Le premier grand chantier, c'est la réorganisation de l'administration fédérale pour la rendre plus proche des clubs et de leurs réalités. Le second, c'est d'améliorer l'efficacité et l'efficience dans l'exécution du travail, tout en inculquant des valeurs d'éthique, de solidarité et de travail d'équipe, indispensables à la modernisation. Aujourd'hui, toutes les administrations du monde se conforment à de nouveaux principes. La Fédération est attendue sur ce terrain-là, notamment en matière de digitalisation. C'est un grand chantier, déjà amorcé par l'État dans l'administration publique, et nous devons suivre le mouvement. Le football est devenu rapide, à l'image du jeu lui-même : il nous faut nous adapter ».

« Ce travail ne repose pas sur une seule personne. En tant que coordonnateur de l'équipe administrative, je considère que c'est un effort collectif. Je compte sur l'engagement de tous les acteurs : clubs, ligues, démembrements, mais aussi les journalistes. Ensemble, nous mettrons notre administration au niveau de notre football ».

« Avec la CAN et le Mondial à venir, il est clair que nous n'avons pas de temps à perdre. En lien avec le ministère des Sports et le gouvernement, le président a déjà entamé des discussions et des échanges importants. Notre rôle sera de suivre les décisions et orientations prises au plus haut niveau et de les mettre en oeuvre rapidement.

Une CAN ou une Coupe du Monde, c'est avant tout une question de préparation, de gestion de l'environnement et de bonne communication. Le président l'a rappelé : le temps de la campagne est terminé. Place à la solidarité, au travail d'équipe et à la performance pour que notre pays reste au sommet du football mondial ».