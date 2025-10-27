Ile Maurice: Un vendeur de briani interpellé avec de l'héroïne et du synthétique

Une opération de contrôle de routine, menée dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre, à Grand-Baie, a conduit à la saisie de plusieurs doses d'héroïne et de drogue de synthèse sur un homme de 34 ans, habitant Phoenix et vendeur de briani.

Il a été surpris en possession de ces substances illicites alors qu'il circulait au volant d'une voiture. Les faits se sont déroulés aux alentours de 00 h 55 sur la route côtière de Grand-Baie. Une équipe de la police de Grand-Baie, épaulée par des éléments de la Special Mobile Force, effectuait un Vehicle Check Point (VCP) dans le cadre d'une opération de surveillance nocturne. Les forces de l'ordre ont alors intercepté une voiture bleue venant de Pereybère et se dirigeant vers Pointe-aux-Canonniers.

À bord du véhicule se trouvait Hosseny Mohammad Javed Aktaar, 34 ans, se présentant comme vendeur de briani et résidant à Phoenix. Lors du contrôle, l'attitude du conducteur a immédiatement éveillé les soupçons des policiers. Ceux-ci ont alors décidé d'effectuer une fouille corporelle dans un endroit discret, avec le consentement du conducteur. Au cours de cette fouille, les policiers ont découvert, dans son sac noir, un sachet en plastique transparent contenant huit petits paquets en aluminium, chacun renfermant une certaine quantité de substance suspectée d'être de l'héroïne.

Confronté à la découverte, l'homme aurait déclaré spontanément. «Héroïne sa missier. Mo ti pou fumer sa.» Le suspect a aussitôt été informé de ses droits constitutionnels, placé en état d'arrestation, puis conduit au poste de police de Grand-Baie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une fouille complète de sa voiture a ensuite été réalisée mais aucun autre objet incriminant n'a été trouvé. Cependant, les policiers ont procédé à une nouvelle fouille corporelle du suspect, cette fois au poste de police. Cette deuxième vérification a permis de découvrir sept autres paquets en aluminium, soigneusement dissimulés dans son boxer short. Ces paquets contenaient une substance soupçonnée d'être du synthetic cannabinoid, communément appelé synthé. Le suspect aurait reconnu les faits disant : «Mo synthe sa missier. Mo ti pou fumer.»

Les deux drogues ont été envoyées à l'Anti-Drug and Smuggling Unit de Grand-Baie pour être pesés et analysés. Les huit paquets d'héroïne affichaient un poids brut de 0,67 gramme tandis que les sept paquets de synthé totalisaient 1,09 gramme.

Après l'enquête préliminaire, Hosseny Mohammad Javed Aktaar a été autorisé à rentrer chez lui mais la police lui a demandé de se présenter à nouveau au poste de Grand-Baie hier, lundi 27 octobre, pour la suite des procédures. L'enquête se poursuit afin de déterminer la provenance de la drogue et d'établir si l'individu est lié à un réseau de trafic opérant dans le nord de l'île.