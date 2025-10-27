Ile Maurice: Maurice attire des investissements directs étrangers de Rs 15,6 Mds

L'immobilier reste le grand gagnant

Les étrangers continuent d'investir à Maurice, mais les chiffres montrent une légère baisse en début d'année. Selon la Banque de Maurice, le pays a reçu Rs 15,6 milliards d'investissements directs étrangers au premier semestre 2025, contre Rs 15,9 milliards sur la même période en 2024. Une petite baisse, certes, mais qui traduit aussi une certaine stabilité dans un contexte mondial encore incertain.

Comme depuis plusieurs années, l'immobilier reste la locomotive des investissements à Maurice. Plus de deux tiers de l'argent venu de l'étranger ont été injectés dans ce secteur, soit environ Rs 10,5 milliards. Les différents schemes immobiliers tels que les Integrated Resort Scheme, Real Estate Scheme, Invest Hotel Scheme, Property Development Scheme et Smart City Scheme continuent de séduire les étrangers souhaitant s'installer sur l'île ou y acquérir une résidence secondaire.

Derrière l'immobilier, d'autres secteurs commencent à tirer leur épingle du jeu. Celui de l'énergie, notamment la production et la distribution d'électricité et de gaz, a attiré Rs 843 millions. Ce qui traduit l'intérêt croissant des investisseurs pour les projets liés aux énergies renouvelables et à la transition verte. Le secteur des technologies de l'information et de la communication arrive ensuite, avec Rs 779 millions, signe que Maurice garde le cap sur le numérique et l'innovation.

Les principaux investisseurs restent l'Europe, notamment la France et le Luxembourg, suivis de l'Afrique du Sud. Ces trois pays concentrent la majorité des flux financiers vers l'île. D'autres partenaires, comme La Réunion, le Royaume-Uni, l'Inde et la Chine, figurent aussi parmi les contributeurs. Toutefois, les montants venus d'Inde et de Chine ont légèrement diminué par rapport à l'an dernier.

Si les étrangers continuent à miser sur Maurice, les entreprises mauriciennes investissent moins à l'étranger. Les investissements directs sortants ont chuté à Rs 755 millions, contre Rs 1,2 milliard en 2024. La majorité de ces fonds a été placée en Afrique et au Royaume-Uni, surtout dans les secteurs de l'hôtellerie et de l'immobilier.

Ces chiffres confirment que Maurice garde son attractivité auprès des investisseurs étrangers, mais ils rappellent aussi un défi : la dépendance excessive à l'immobilier. Pour stimuler une croissance durable, le pays devra encourager davantage les investissements dans les technologies, les énergies propres, l'éducation et les services financiers. C'est à ce prix que Maurice pourra diversifier son économie et mieux se préparer à l'avenir.