Ile Maurice: Un conducteur brûlé vif dans un accident de la route

27 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Un tragique accident s'est produit le dimanche 26 octobre à Surinam. Une Toyota a pris feu sur la route de Bhujun. Les pompiers de Saint-Aubin se sont rendus sur les lieux et sont parvenus à éteindre l'incendie, mais le conducteur, coincé à l'intérieur du véhicule, a été mortellement brûlé.

Le corps, entièrement calciné, a été identifié plus tard comme étant celui de Cheetraj Poonath, âgé de 24 ans et habitant Surinam. Selon la police, la route était sèche et aucun autre véhicule n'était impliqué dans l'accident.

La dépouille a été transportée à la morgue de Souillac pour autopsie. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

